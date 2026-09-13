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Luxus bydlení ve starém Římě. Bohatí měšťané žili v rozlehlých vilách, které rozhodně nesloužily jen jako domov rodinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Domus, římské obydlí vyšší vrstvy, sloužilo také jako vyjádření společenské a politické moci jeho majitelů. Vyznačovalo se prostornými místnosti, bazénky s vodou, bohatým zdobením a vysokým komfortem. Kromě tekoucí vody zde bylo i podlahové topení.
Luxus bydlení ve starém Římě. Bohatí měšťané žili v rozlehlých vilách, které rozhodně nesloužily jen jako domov rodiny
Zdroj: Dennis Jarvis from Halifax, Canada / Creative commons, CC-BY-SA
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