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Luxus bydlení ve starém Římě. Bohatí měšťané žili v rozlehlých vilách, které rozhodně nesloužily jen jako domov rodiny

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Domus, římské obydlí vyšší vrstvy, sloužilo také jako vyjádření společenské a politické moci jeho majitelů. Vyznačovalo se prostornými místnosti, bazénky s vodou, bohatým zdobením a vysokým komfortem. Kromě tekoucí vody zde bylo i podlahové topení.
Luxus bydlení ve starém Římě. Bohatí měšťané žili v rozlehlých vilách, které rozhodně nesloužily jen jako domov rodiny

Luxus bydlení ve starém Římě. Bohatí měšťané žili v rozlehlých vilách, které rozhodně nesloužily jen jako domov rodiny

Zdroj: Dennis Jarvis from Halifax, Canada / Creative commons, CC-BY-SA
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