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Rajčata v září: Kdy už listy odstranit a kdy je naopak nechat

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Sezóna rajčat se pomalu chýlí ke konci, což však neznamená, že je správný čas zbavit rostliny všech listů. Právě na podzim mohou zdravé listy pomáhat posledním plodům dozrávat. Zbytečně razantní odlistění naopak může rostlinu oslabit a připravit rajčata o důležitou ochranu.
Rajčata

Rajčata

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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