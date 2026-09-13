Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Audi Q4 e-tron po faceliftu 2026: Nejlevnější elektromobil značky dostal technologie z mnohem dražších modelů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vstupní elektrické Audi prošlo v létě 2026 největší modernizací od uvedení. Nová kabina, displeje a funkce z vyšších modelových řad.
Audi Q4 e-tron elektromobil

Audi Q4 e-tron elektromobil

Zdroj: Alexandr Migl / Creative Commons / CC BY-SA
Reklama
Další články z Mobify.cz
Jedno nastavení v Androidu vás ochrání před hackery na veřejné Wi-Fi. Zapnete ho za 30 sekund, ale neví o něm každý
Jedno nastavení v Androidu vás ochrání před hackery na veřejné Wi-Fi. Zapnete ho za 30 sekund, ale neví o něm každý
Samsung definitivně odřízl 4 telefony od aktualizací. Zkontrolujte si, jestli není na seznamu i váš model
Samsung definitivně odřízl 4 telefony od aktualizací. Zkontrolujte si, jestli není na seznamu i váš model

Samsung k 8. září 2026 vyřadil čtyři modely Galaxy ze seznamu pravidelně podporovaných zařízení....

Vivo X500 má vyzvat největšího rivala a specifikace jsou brutální. Zdarma dostanete i sluchátka a hodinky
Vivo X500 má vyzvat největšího rivala a specifikace jsou brutální. Zdarma dostanete i sluchátka a hodinky

Vivo 21. září ukáže sérii X500 s dynamickým rozsahem 17EV, 4K při 240 fps a stabilizací CIPA 7.0. Po boku...

Startovní signál pro další generaci dronů. Nová baterie zvládla téměř dvojnásobný let a v mrazu vydržela skoro hodinu
Startovní signál pro další generaci dronů. Nová baterie zvládla téměř dvojnásobný let a v mrazu vydržela skoro hodinu

Kanadsko-korejská firma otestovala baterii, která průzkumnému dronu prodloužila let z necelých 30 minut na...

Interaktivní mapa ukáže, kde přesně byl natočen váš oblíbený film. Zná přes 15 800 míst ve 166 zemích a je zdarma
Interaktivní mapa ukáže, kde přesně byl natočen váš oblíbený film. Zná přes 15 800 míst ve 166 zemích a je zdarma

Bezplatný webový atlas Movie Scene Map eviduje téměř 18 700 reálných filmových lokací ve 171 zemích, a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.