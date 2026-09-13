Vegas dá Stoneovi dalších 18 milionů na roky, kdy mu bude přes pětatřicet. Neplatí mu za budoucnost, ale za to, co pořád umí teď

Vegas Golden Knights se u Marka Stonea rozhodli nečekat, až jim trh položí nepříjemnější otázku. Kapitánovi je 34 let, současnou smlouvu má ještě na jednu sezonu a v posledních letech ho opakovaně brzdila zranění. Přesně u takového hráče by se nabízelo odehrát další rok, podívat se, co tělo vydrží, a teprve potom řešit budoucnost.
Vegas udělalo opak. Stone dostal dvouleté prodloužení za 18 milionů dolarů, tedy devět milionů ročně. Nový kontrakt začne platit od sezony 2027/28 a udrží jej v klubu až do léta 2029. Golden Knights tak dopředu investovali vysokou částku do let, kdy jejich kapitánovi bude 35, 36 a před koncem smlouvy 37.
Není to sázka na to, že Stone ještě poroste. Je to sázka na to, že jeho současná úroveň vydrží dost dlouho.
Sedmdesát tři bodů v šedesáti zápasech mění pohled na věk
U podobného kontraktu se snadno začne číslem v občance. Jenže Stone minulou sezonu dal 28 gólů, přidal 45 asistencí a vyrovnal osobní maximum 73 bodů. Potřeboval na to jen 60 zápasů. V přepočtu tedy produkoval tempem téměř sta bodů za plnou základní část. To není výkon veterána, kterému klub platí za vzpomínky a vliv v kabině.
Když je Stone zdravý, pořád patří mezi nejdůležitější útočníky Vegas. Od příchodu z Ottawy v únoru 2019 nasbíral za Golden Knights 396 bodů ve 400 zápasech základní části. Současně zůstává hráčem, kterého lze nasadit proti nejlepším formacím soupeře, do přesilovky i oslabení. Vegas tedy neřeší otázku, zda má Stone ještě dostatečnou kvalitu. Řeší, kolik zápasů tu kvalitu dokáže nabídnout.
Největší riziko kontraktu není výkonnost. Je dostupnost
Právě tady začíná druhá strana dohody. Stone v posledních letech pravidelně vynechává části sezony. Minulý ročník odehrál 60 zápasů základní části a v play-off znovu chyběl kvůli zranění dolní části těla, než se během finále Západní konference vrátil do sestavy. A návrat připomněl, proč mu Vegas dál věří.
V prvním utkání po pětizápasové absenci skóroval a připravil vítězný gól při obratu proti Coloradu. Golden Knights po jeho návratu znovu dostali hráče, který dokáže ovlivnit zápas bez toho, aby potřeboval každé střídání držet puk.
Právě tato kombinace dělá nový kontrakt současně logickým i riskantním. Pokud Stone odehraje 65 až 70 zápasů podobným tempem jako nyní, devět milionů ročně nemusí působit přehnaně. Pokud se počet zápasů začne s věkem dál zmenšovat, Vegas bude mít velmi drahého hráče, kterého nemůže pravidelně používat.
Golden Knights ale nejsou tým, který by plánoval na rok 2032
To je možná nejdůležitější kontext celé dohody. Vegas nikdy nefungovalo jako klub, který chce několik sezon trpělivě hromadit mladé hráče a čekat na jejich společný vrchol. Od vstupu do NHL pracuje agresivně. Přivádí hotové hvězdy, obchoduje draftové volby, využívá platový strop na hraně možností a snaží se maximalizovat období, kdy má tým schopný vyhrát Stanley Cup.
Stone je zosobněním tohoto přístupu. Golden Knights ho získali v roce 2019 z Ottawy a prakticky okamžitě s ním podepsali osmiletý kontrakt. V roce 2021 se stal prvním kapitánem historie klubu a o dva roky později zvedl nad hlavu Stanley Cup.
Během vítězného play-off 2023 nasbíral 24 bodů ve 22 zápasech. Vegas přesně ví, co s ním dostává. A nepotřebuje, aby byl Stone v roce 2029 součástí další přestavby. Potřebuje, aby byl velmi dobrý během let, kdy je současné jádro pořád schopné bojovat o titul.
Devět milionů už navíc nebude mít stejnou váhu jako před několika lety
Důležitou částí smlouvy je i vývoj platového stropu. NHL vstoupila do období výrazného růstu capu a částky, které před několika sezonami představovaly smlouvu absolutní hvězdy, budou postupně zabírat menší procento týmového rozpočtu.
Stoneových devět milionů tak v sezoně 2027/28 nebude pro Vegas znamenat stejnou zátěž, jakou by představovalo při starším, výrazně nižším stropu. Podle údajů PuckPedia odpovídá nový kontrakt při podpisu necelým osmi procentům projektovaného capu. Golden Knights navíc zůstávají u krátkého horizontu. Dva roky. Ne pět. Ne šest. Pokud Stone zestárne rychleji, než klub očekává, problém nebude následovat celou další generaci týmu.
Vegas platí za něco, co se shání obtížněji než mladší nohy
Stone samozřejmě nebude za dva roky rychlejší. Pravděpodobně nebude ani zdravější. Jeho hodnota ale nikdy nestála pouze na rychlosti. Patří k hráčům, kteří čtou prostor dřív, než se do něj puk dostane, získávají puky hokejkou místo tvrdých hitů a dokážou vytvářet šance z pozic, které na první pohled žádnou šanci nenabízejí.
Takové vlastnosti obvykle stárnou lépe než hra založená výhradně na explosivitě. Vegas si zřejmě myslí, že Stoneův úpadek bude v následujících třech sezonách dostatečně pomalý, aby pořád převážil zdravotní riziko.
Minulá sezona mu k takovému optimismu dala silný argument. 73 bodů. 60 zápasů. A v době, kdy byl na ledě, jeden z nejproduktivnějších ročníků jeho kariéry.
Stone nemusí novou smlouvu splácet v roce 2029. Stačí jeden správný červen
U podobných kontraktů se často hodnotí každá sezona odděleně. Kolik bodů hráč získal, kolik zápasů vynechal a zda jeho produkce odpovídala devítimilionovému cap hitu. Vegas ale pravděpodobně počítá trochu jinak.
Golden Knights už jednou viděli, jakou hodnotu má Stone v týmu, který dojde až do června. Pokud jim během nové smlouvy pomůže k další dlouhé cestě play-off nebo druhému Stanley Cupu své kapitánské éry, několik vynechaných zápasů v listopadu bude podstatně méně důležitých.
Právě to je riziko, které Vegas přijímá. Neplatí Marku Stoneovi 18 milionů dolarů proto, že věří, že nejlepší hokej má teprve před sebou.
Platí mu je proto, že i ve 34 letech ukázal, že jeho nejlepší současný hokej pořád stojí za hodně. A Golden Knights jsou stále klubem, který raději zaplatí za možnost vyhrát teď, než aby šetřil pro tým, který možná jednou vznikne později.
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Zdroje: Reuters – Vegas captain Mark Stone signs 2-year, $18M extension [1], NHL.com – How Western Conference champion Golden Knights were built [2], NHL.com – Stone returns, scores for Golden Knights in Game 3 win in Western Final [3], PuckPedia – Mark Stone contract: 2 years, $18 million [4].