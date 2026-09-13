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Rádi si dopřejete u švédských stolů plný talíř jídla? Restaurace přišly s trikem, jak zamezit plýtvání

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Bohatě prostřené snídaňové bufety lákají k ochutnání všeho najednou. Výsledkem jsou přeplněné talíře a hory nedojedených zbytků. Hotely proto nasazují chytrá řešení, která šetří suroviny i peníze.
Rádi si dopřejete u švédských stolů plný talíř jídla? Restaurace přišly s trikem, jak zamezit plýtvání

Rádi si dopřejete u švédských stolů plný talíř jídla? Restaurace přišly s trikem, jak zamezit plýtvání

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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