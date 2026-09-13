Jedno nastavení v Androidu vás ochrání před hackery na veřejné Wi-Fi. Zapnete ho za 30 sekund, ale neví o něm každý

Jmenuje se Mobile network security a najdete ho v nastavení zabezpečení telefonu. Jakmile ho aktivujete, systém vás začne upozorňovat pokaždé, když se připojíte k nešifrované síti nebo když síť přistoupí k identifikátorům vašeho zařízení, tedy k číslům IMEI a IMSI, která telefon jednoznačně identifikují. Samotné zapnutí je otázkou tří klepnutí, takže třicet sekund je realistický odhad. Háček je v tom, že funkce není samospasitelná: neblokuje útok, pouze na něj upozorní. A pro ochranu na veřejné Wi-Fi v kavárně nebo na nádraží potřebujete ještě pár dalších kroků.
Co přesně funkce dělá a co ne
Podle oficiální dokumentace Androidu jde o systémová oznámení, která reagují na dvě situace: připojení přes nešifrovanou síť a sdílení identifikátorů zařízení se sítí. Po klepnutí na notifikaci se otevře Safety Center s podrobnostmi o tom, co se děje.
Důležité upřesnění: Google funkci vede pod hlavičkou Mobile network security, tedy primárně jako ochranu v mobilní (cellular) síti. Není to dedikovaný štít proti falešným Wi-Fi hotspotům. Přesto má smysl ji zapnout, funguje jako levný varovný radar, který vás upozorní na podezřelé síťové chování dřív, než zadáte heslo do internetového bankovnictví.
Proč o ní většina lidí neví? Tři důvody najednou. Funkce přišla teprve s Androidem 16. Ve výchozím stavu je vypnutá. A zobrazí se jen na telefonech, jejichž modem podporuje potřebná rozhraní, tedy ani zdaleka ne na každém přístroji s Androidem 16 nebo 17.
Kde přepínač hledat a kdo ho má
Obecná cesta vede přes Nastavení → Zabezpečení a soukromí → Zabezpečení mobilní sítě → Oznámení. Názvy položek se ale liší podle výrobce, Samsung, Xiaomi nebo OnePlus mohou sekci pojmenovat jinak, případně ji úplně skrýt, pokud hardware nepodporuje potřebné modemové rozhraní.
K září 2026 vypadá situace s dostupností takto:
Pokud v nastavení sekci nenajdete, váš telefon ji buď nepodporuje hardwarově, nebo zatím nedostal příslušnou aktualizaci systému.
Veřejná Wi-Fi: reálné riziko, ne plošná katastrofa
Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost popisuje scénář falešného hotspotu jako realistický: útočník vytvoří síť pojmenovanou podle kavárny nebo nádraží a čeká, až se někdo připojí. Samotné heslo k síti nestačí, záleží i na typu šifrování; NÚKIB jako minimum označuje WPA2.
Zároveň ale americká FTC dnes uvádí, že veřejná Wi-Fi je díky rozšířenému HTTPS obvykle bezpečná. Nejde tedy o automaticky nebezpečné prostředí jako před deseti lety. Největší problémy zůstávají u otevřených sítí bez šifrování, podvržených přihlašovacích stránek a telefonů nastavených na automatické připojování k neznámým sítím.
Veřejně dohledatelná česká statistika incidentů u běžných uživatelů neexistuje. Riziko je reálné, ale mluvit o masovém trendu by bylo přehnané.
Co udělat navíc a proč jedno nastavení nestačí
Oznámení o nezabezpečené síti je první vrstva. Tady jsou další kroky, které zvládnete za pár minut a fungují i na starších verzích Androidu:
- Always use secure connections v Chrome – prohlížeč vás upozorní nebo zablokuje přístup k webu bez HTTPS. Zapnete v nastavení Chrome pod položkou Zabezpečení.
- VPN – vytváří šifrovaný tunel mezi telefonem a serverem poskytovatele. Android má vestavěnou podporu VPN včetně režimu always-on. NÚKIB VPN výslovně doporučuje jako způsob oddělení od veřejné Wi-Fi.
- Private DNS – šifruje DNS dotazy, takže nikdo na síti nevidí, jaké adresy navštěvujete. Google doporučuje nechat ho zapnutý ve výchozím automatickém režimu.
- Vypnutí automatického připojování – v nastavení Wi-Fi zakažte automatické připojování k otevřeným sítím a zapomeňte staré sítě, které už nepoužíváte.
Pro náročnější uživatele Google nabízí balík Advanced Protection, který kombinuje vynucenou 2G ochranu, HTTPS enforcement v Chrome a další opatření do jednoho celku.
Dnes je veřejná Wi-Fi bezpečnější než dřív
Android sám systémově tlumí řadu rizik, o kterých uživatelé ani nevědí. Od Androidu 9 je pro aplikace zakázaný nešifrovaný HTTP provoz. Android 17 přidává ve výchozím stavu zapnutou transparentnost certifikátů a podporu ECH (Encrypted Client Hello), což ztěžuje odposlech i na úrovni metadat. Pixely navíc umí OpenRoaming, na participující hotspoty se připojí automaticky a Google vyžaduje, aby tyto sítě splňovaly bezpečnostní standardy.
Žádná z těchto vrstev sama o sobě nezaručí stoprocentní bezpečnost. Dohromady ale posouvají Android do pozice, kdy jedno zapnuté oznámení plus zdravý rozum (nepřihlašovat se do banky přes otevřenou síť na letišti) stačí k tomu, aby vám veřejná Wi-Fi nedělala vrásky.
Zapněte si ten přepínač, pokud ho v telefonu máte. Stojí to tři klepnutí a nulovou námahu. A pak si ještě zkontrolujte VPN a Private DNS, to je kombinace, která skutečně drží.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman