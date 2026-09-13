Bratrstvo neohrožených se před 25 lety zapsalo do historie. Válečný klenot nese důležité poslání

Kapitola eposu o skupině hrdinů druhé světové války se začala psát po premiéře jiné válečné klasiky – Zachraňte vojína Ryana. Režisér Steven Spielberg a Tom Hanks si na place válečné vřavy, která přinesla památnou bitvu v Normandii a jeden z nejsyrovějších pohledů na druhou světovou válku, neskutečně sedli a věděli, že spolu budou chtít pracovat na dalším projektu, nejlépe z druhé světové války. A nečekali dlouho. Slavnému herci se totiž dostala do ruky rozsáhlá kniha Band of Brothers Stephena E. Ambroseho, která se dopodrobna zabývá osudy jednotky Easy Company, 506. výsadkového pluku a součásti 101. výsadkové divize.
Ambrose dal na základě rozhovorů veteránů z ústřední jednotky dohromady jedinečný a maximálně realistický obraz života vojáků na frontě, zabýval se nejen bitvami a důležitými historickými událostmi, ale také jejich běžným životem v zákopech. Jedinečný pohled do života jedné z nejvýraznějších jednotek, která postupovala na evropské frontě, se zdál být pro hrané zpracování ideální látkou. Všem ale bylo jasné, že pouhé filmové zpracování by v tomto případě opravdu nebylo dostačující. A tak se začal psát příběh jedné z největších televizních minisérií všech dob.
Hrdinský odkaz
Tom Hanks získal od Ambroseho práva a společně s tvůrcem a hlavním showrunnerem Erikem Jendresenem začali s detailními rešeršemi, zatímco zkušený Spielberg z pozice producenta dělal finální kontrolu a měl u projektu takřka poslední slovo. Tvůrčí tým měl jasný cíl – natočit co nejdůstojnější a nejsilnější poctu americkým hrdinům tím nejvíce realistickým způsobem a zároveň upozornit na důležitost jejich činů a hrdinský odkaz, který zde veteráni z druhé světové války zanechali. S tím jim ostatně pomáhaly samotné legendy druhé světové války. Stejně jako na knize, i na seriálu spolupracovali Richard Winters, Bill Guarnere, Frank Perconte či Donald Malarkey, aby seriál vystihl jednotlivé kapitoly do co nejpřesnějšího historického detailu. Snaha o co největší akurátnost se ostatně začala projevovat už během příprav grandiózního projektu.
Herecké osazenstvo v čele s Damianem Lewisem, Ronem Livingstonem, Donniem Wahlbergem, Scottem Grimesem či Nealem McDonoughem se před natáčením začalo scházet s předobrazy svých postav či jejich nejbližšími a brzy jim bylo jasné, že tento seriál nebude jen další obyčejnou hereckou zakázkou. Věděli, jaké hrdiny a jedinečné osobnosti ztvárňují a že před sebou mají jednu z nejtěžších úloh svých kariér, která rozhodně nesmí skončit ostudou. Pro řadu z herců, např. McDonougha a Davida Schwimmera, se jednalo o velmi osobní projekt i z toho důvodu, že se války zúčastnili jejich rodinní příslušníci.
Drsný výcvik
O významnosti celého projektu ústřední hereckou sestavu následně přesvědčil také náročný desetidenní výcvik. Ten měl stejně jako v případě Zachraňte vojína Ryana na starosti nemilosrdný Dale Dye, vojenský a purpurovým srdcem ověnčený veterán z Vietnamu, který se coby konzultant podílel na co největší přesnosti řady válečných filmů. Kromě Ryana se podílel i na Četě či Narozen 4. července a byl pověstný tím, že dokázal herce provést peklem. Ostatně právě osazenstvu Zachraňte vojína Ryana se jeho tvrdý přístup nepozdával a nebýt diplomatického přístupu Toma Hankse, málem na place došlo i ke vzpouře. Dye i v přípravě na Bratrstvo chtěl, aby herci lépe pochopili své postavy i úděl vojáka z druhé světové války, navíc chtěl mezi nimi řazením do skupinek či dvojic vybudovat patřičné pouto a dynamiku, které bude následně využito při natáčení. A jeho dril se i v tomto případě vyplatil na jedničku.
Precizní herecká příprava, přítomnost skutečných účastníků války i co největší historická přesnost (z níž se ale muselo kvůli dramatizaci počinu i tak místy ustupovat) jsou ale jen jedny z malých, ale zatraceně důležitých střípků, kvůli nimž se Bratrstvo stalo tak ojedinělým a dodnes dechberoucím projektem. Přítomnost Spielberga a Hankse, kteří k sobě postupně nabalili zásadní část tvůrčího týmu ze Zachraňte vojína Ryana, vyústila ve speciální a výsostné televizní podmínky, jimiž se do té doby nemohl pochlubit žádný televizní projekt historie.
Výjimečný televizní projekt
HBO tušilo, že má v rukou opravdu něco výjimečného, a uvolnilo pro minisérii rozpočet v té době neuvěřitelných 125 milionů dolarů. Ano, v době Hry o trůny či Prstenů moci už se může zdát toto číslo malé, Bratrstvo neohrožených bylo však dlouhá léta nejdražším seriálem všech dob, kdy každá epizoda stála zhruba 12,5 milionu dolarů. A na rozdíl od mnohých současných předražených seriálů byl na Bratrstvu vidět každý dolar. Tom Hanks a spol. v podstatě pokračovali ve stylu vyzkoušeném na Ryanovi, pouze zde ho dovedli k ještě větší dokonalosti.
Minisérie si tak drží stejně syrový vizuál s často rozklepanou kamerou, takže špína, chaos a krev z bojiště na vás doléhají takřka z každého záběru. Bratrstvo mělo parametry velkolepé celovečerní události, která se mohla pochlubit filmovou kamerou, úžasným soundtrackem, bravurní výpravou a epickými bojovými sekvencemi… zkrátka vším, co jsme do té doby byli zvyklí vídat pouze na filmovém plátně a netušili jsme, že takto velkolepou podívanou nám může nabídnout i „obyčejná“ kabelovka.
Bratrstvo neohrožených se tak zapsalo do historie jako zásadní projekt, jenž razantně překročil hranice tehdejších televizních možností. HBO už sice v té době pomalu otevíralo brány zlaté éry televize díky legendární Rodině Sopránů či vězeňskému dramatu Oz, právě válečný klenot ale naplno ukázal, do jakých filmařských i vypravěčských výšin se může seriálová tvorba v dalších letech ubírat.
V neposlední řadě se však jednalo o válečný majstrštyk se vším všudy, jenž dokonale skloubil prvky intenzivní válečné podívané, dokudramatu s promluvami skutečných veteránů i psychologickou rovinu postav. Vypravěčsky odvážně vedené dílo, v němž se každá epizoda zaměřuje na jinou postavu či problém, pak dává dohromady komplexní obraz hrdinství, v němž nakonec nejde o hlasité výbuchy a výpravnou akci, ale zejména silné bratrství a pouto, které přežilo i ty největší hrůzy války. Seriálový klenot pak poselství činů Easy Company zachovává dodnes, na což patřičně upozorňuje i čerstvě vydaný dokument Bratrstvo neohrožených: Odkaz.
Spielberg s Hanksem a osvědčenými tvůrci následně svou válečnou seriálovou trilogii rozšířili o tísnivý Pacifik a do válečných oblak vzlétli opulentními Vládci nebes. I přes vysoké kvality však jejich snahy už nikdy nezaklaply tak emocionálně jako v případě Bratrstva neohrožených, jež dokázalo sílu, hrdinství i odhodlání válečných hrdinů prodat maximálně vtahujícím a emocionálním způsobem.
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Zdroj: New York Times, HBO, Variety, Kinobox