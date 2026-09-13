Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Bratrstvo neohrožených se před 25 lety zapsalo do historie. Válečný klenot nese důležité poslání

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Je to jeden z těch televizních počinů, na který se nezapomíná. A hlavně by se nemělo zapomenout. Válečná minisérie Bratrstvo neohrožených (Band of Brothers) se poprvé objevila na obrazovkách HBO 9. září 2001 a nejenže se jednalo o jeden z nejlepších válečných počinů moderní historie, ale navíc šlo o výjimečné dílo, které navždy změnilo tvář historie.
Bratrstvo neohrožených se před 25 lety zapsalo do historie. Válečný klenot nese důležité poslání

Bratrstvo neohrožených se před 25 lety zapsalo do historie. Válečný klenot nese důležité poslání

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kvíz: Patříte mezi znalce českých pohádek? Poznejte klasiky podle princů a princezen
Kvíz: Patříte mezi znalce českých pohádek? Poznejte klasiky podle princů a princezen
Rozdíly mezi filmovým a seriálovým Harrym Potterem. Co prozradila nová upoutávka?
Rozdíly mezi filmovým a seriálovým Harrym Potterem. Co prozradila nová upoutávka?

Minulý týden zveřejnilo HBO další teaser k nejočekávanějšímu seriálu tohoto roku – novému Harrymu...

Ridley Scott chystá nejdražší film své kariéry. Povedou se mu krvaví Piráti z Karibiku?
Ridley Scott chystá nejdražší film své kariéry. Povedou se mu krvaví Piráti z Karibiku?

Ridley Scott o svých filmech rád mluví ve velkém a nelze se mu ostatně divit. Vytvořil několik...

VOD tipy: Návrat mrazivé Faudy, přílet Supergirl i neprávem přehlížený horor
VOD tipy: Návrat mrazivé Faudy, přílet Supergirl i neprávem přehlížený horor

Ani tento týden se na streamu neobešel bez lákavých novinek, jimiž si můžete zpestřit víkend. Do VOD...

Komiksový propadák roku dorazil na stream. Supergirl ale má čím překvapit
Komiksový propadák roku dorazil na stream. Supergirl ale má čím překvapit

Mělo se jednat o potvrzení toho, že nová éra komiksové stáje DC po úspěšném Supermanovi vykročila tím...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.