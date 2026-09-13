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Zabere 20 cm od zdi a pojme 500 litrů dešťovky. Nádrž, která vypadá jako okrasná zídka, mění české zahrady k nepoznání

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Půl tisíce litrů dešťovky v nádrži, která od zdi vystupuje méně než šedesát centimetrů. Právě takové modely v roce 2026 vytlačují klasické zelené barely.
Zabere 20 cm od zdi a pojme 500 litrů dešťovky. Nádrž, která vypadá jako okrasná zídka, mění české zahrady k nepoznání

Zabere 20 cm od zdi a pojme 500 litrů dešťovky. Nádrž, která vypadá jako okrasná zídka, mění české zahrady k nepoznání

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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