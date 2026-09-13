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Vědci konečně zjistili, co se děje s ženským mozkem v menopauze. Jsou hodně překvapeni

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Během puberty i těhotenství prochází ženský mozek dramatickými změnami. Ale co se děje v menopauze? Nová studie se zaměřila právě na toto období a odhalila něco nečekaného.
Vědci konečně zjistili, co se děje s ženským mozkem v menopauze. Jsou hodně překvapeni

Vědci konečně zjistili, co se děje s ženským mozkem v menopauze. Jsou hodně překvapeni

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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