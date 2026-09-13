Vědci konečně zjistili, co se děje s ženským mozkem v menopauze. Jsou hodně překvapeni

Snad každá žena zná ten pocit, kdy mozek jako by vypověděl službu. Zapomenuté klíče, jméno kolegyně na špičce jazyka, prostě ta mlha v hlavě, která se nedá nijak rozehnat. Zvlášť intenzivní bývá tento stav kolem menopauzy – a lékaři dlouho nevěděli proč.
Teď přichází průlomový objev z Amsterdamu. Výzkumníci poprvé v historii sledovali, jak se ženský mozek mění napříč třemi klíčovými životními etapami: pubertou, těhotenstvím a menopauzou. A výsledky publikované v prestižním časopise Nature Communications všechny překvapily.
Když se mozek zmenšuje, nemusí to být špatně
Tým vedený Sophií van’t Hof z amsterdamského univerzitního lékařského centra analyzoval mozky více než tisícovky žen pomocí magnetické rezonance. Zaměřili se na takzvanou šedou hmotu – vrstvu mozkové kůry, která hraje klíčovou roli v myšlení, paměti i rozhodování.
Už dřívější výzkumy ukázaly, že objem šedé hmoty se během dospívání výrazně zmenšuje. Podobný úbytek zaznamenali vědci i u těhotných žen. To samo o sobě nemusí být ničím znepokojujícím. „Ve skutečnosti to vnímáme jako něco pozitivního. Jde o neurální doladění,“ vysvětluje van’t Hof.
Puberta představuje přirozenou cestu k dospělosti, kdy se mozkové okruhy přestavují a optimalizují. U těhotenství je situace složitější – vědci se domnívají, že redukce šedé hmoty pomáhá budoucím matkám připravit se na péči o dítě a usnadňuje vytvoření citové vazby s novorozencem.
Elseline Hoekzema, vedoucí laboratoře Pregnancy Brain Lab, která se na výzkumu významně podílela, patří ke světovým průkopnicím ve studiu vlivu těhotenství na ženský mozek. Právě její tým pomohl rozklíčovat, že změny v mozku těhotných žen nejsou známkou úpadku, ale adaptace.
Tajemná pauza uprostřed života
Během dospělosti mozek přirozeně stárne a objem šedé hmoty postupně klesá. Ale když se žena blíží k menopauze, stane se něco nečekaného – tento pokles se náhle zastaví.
Výzkumníci sledovali 120 žen, které během studie vstoupily do menopauzy (definované jako rok od poslední menstruace). Porovnávali je se skupinou žen před menopauzou i s těmi, které ji už měly za sebou. Časový odstup mezi dvěma snímky mozku činil průměrně 3,5 roku.
A právě v závěrečné fázi perimenopauzy – těsně před definitivním koncem menstruace – se ukázalo něco fascinujícího. Zatímco u mladších i starších žen mozek plynule ztrácí objem, u žen v přechodu se tento proces dočasně zastavil.
Co to znamená pro mlhu v hlavě?
Mnoho žen si přitom stěžuje na zhoršenou paměť a koncentraci právě v období kolem menopauzy. Může za to pokles hormonů, narušený spánek nebo třeba stres. Ale co samotný mozek?
Van’t Hof je opatrná: „Netvrdím, že pro tento ‚mateřský mozek‘ neexistuje neurobiologický základ, ale dosud jsme ho nenašli. Důležité je, že úbytek šedé hmoty se nerovná kognitivním potížím.“
Stejně tak u menopauzy platí, že strukturální změny mozku nemusí přímo souviset s pocitem mlhy v hlavě. „Nemáme tušení, jestli existuje neurologický základ pro tuto mlhu, protože tohle je vůbec první studie, která se na to podívala,“ přiznává van’t Hof.
Zajímavé je, že hormonální terapie ani počet dětí neměly na výsledky měřitelný vliv. Pauza v úbytku šedé hmoty se objevila konzistentně napříč celou skupinou žen, i když přesné načasování se u každé lišilo.
Vědci se shodují, že tohle je teprve začátek. Doufají, že na jejich práci naváže další výzkum, který prohloubí pochopení ženské neurobiologie v každé fázi života. Protože mozek ženy není jen zmenšeninou mozku mužského – je to unikátní orgán s vlastními pravidly, rytmy a tajemstvími.
Zdroje článku: cnn.com, livescience.com, scientificamerican.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová