Ferrari po nárazu řeklo Hamiltonovi, ať zastaví. On ještě zkusil, jestli by to přece jen nedojelo do boxů

Ferrari mělo v sobotu ráno na Madringu poměrně jednoduchý požadavek. Lewis Hamilton právě tvrdě narazil do bariéry v poslední zatáčce, monopost byl viditelně poškozený a tým mu přes rádio řekl, aby zastavil.
Hamilton měl ještě jiný nápad. Sedminásobný mistr světa se s autem rozjel směrem k boxům a chvíli zkoušel, zda přece jen dokáže poškozené Ferrari dopravit zpátky vlastní silou. Tým instrukci zopakoval, Hamilton nakonec bezpečně odstavil a trénink musel být kvůli opravě bariéry přerušen červenou vlajkou. O několik hodin později už seděl v opraveném voze znovu. A kvalifikoval čtvrtý.
Zablokovaná kola, bariéra a velmi rychlý plán B
Hamiltonova nehoda přišla během posledního tréninku před historicky první kvalifikací Formule 1 na Madringu. V závěrečné zatáčce zablokoval kola a Ferrari zamířilo přímo do bariéry.
Nebyl to jemný dotyk. Vůz utrpěl viditelné poškození a ředitelství závodu vyvěsilo červenou vlajku, protože bylo potřeba opravit také ochranné prvky trati. Hamilton přesto po nárazu zjistil, že auto stále jede, a pokusil se pokračovat.
Z pohledu jezdce má podobný instinkt svoji logiku. Pokud monopost dokáže vlastní silou dojet do garáže, tým nemusí čekat na jeho odvoz a mechanici získají každou dostupnou minutu navíc. Z pohledu Ferrari však existuje ještě jedna část rovnice: poškozený vůz může při další jízdě přijít o díly, poškodit podlahu nebo vytvořit problém na trati, který z původní nehody udělá ještě dražší záležitost. Proto přišel příkaz zastavit. A tentokrát nakonec vyhrála boxová zídka.
Ferrari pak začal úplně jiný závod – proti hodinám
Hamiltonův incident nepřišel uprostřed pátečního programu, kdy by mechanici měli před další důležitou jízdou celý večer. Do kvalifikace zbývalo jen několik hodin.
Ferrari tedy muselo vůz zkontrolovat, opravit poškozené části a připravit jej na jedinou část víkendu, kterou na Madringu prakticky nelze pokazit, pokud je předjíždění opravdu tak obtížné, jak jezdci očekávají.
Hamilton přitom v samotném tréninku nebyl mimo tempo. I přes havárii zaznamenal devátý nejlepší čas a Ferrari vědělo, že rychlost má. Otázkou bylo, jestli bude mít také auto. Mělo.
O pár hodin později porazil i Leclerca
Kvalifikace pak nabídla úplně jiný obrázek než dopolední červená vlajka. Lando Norris získal pole position před Kimim Antonellim a Maxem Verstappenem, zatímco Hamilton dostal opravené Ferrari na čtvrté místo. A skončil před Charlesem Leclercem.
Rozdíl mezi oběma vozy Ferrari nebyl velký, ale pro Hamiltona šlo po dopoledním nárazu o velmi slušný návrat. Nejenže se kvalifikace vůbec zúčastnil, dostal se do Q3 a vybojoval druhou řadu na startu závodu, na němž může být každé místo získané v sobotu mimořádně cenné.
Madring totiž zatím příliš nepřesvědčil jezdce, že by nabízel jednoduché možnosti k předjíždění. Max Verstappen své vyhlídky na klasické souboje hodnotil velmi skepticky a další piloti upozorňovali, že největší pohyb v pořadí může vytvořit spíš práce s pneumatikami než samotná geometrie okruhu. Čtvrté místo proto není pouze pěkné číslo po nehodě. Je to startovní pozice, kterou Hamilton dopoledne mohl velmi snadno ztratit úplně.
Mechanici dostali Ferrari zpátky na trať. Hamilton ho dostal do druhé řady
Po podobné sobotě bývá snadné mluvit pouze o jezdci, který „zázračně“ otočil špatný den. Ve skutečnosti byl podstatný i výkon garáže Ferrari. Mechanici měli mezi havárií a kvalifikací omezený čas a vůz museli vrátit do stavu, v němž Hamilton mohl okamžitě znovu tlačit na limit.
To se povedlo. Hamilton pak udělal zbytek. Dopoledne zablokoval kola, narazil do zdi a ještě chvíli zkoušel, zda Ferrari náhodou nedojede domů samo. Odpoledne už se tým nemusel dohadovat, jestli má zastavit. Po čtvrtém místě bylo potřeba hlavně připravit auto na start.
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Zdroje: Reuters – Hamilton and Bearman crash in final Spanish GP practice, Antonelli top [1], Reuters – Norris produces a masterpiece to take Spanish GP pole [2], Reuters – Overtaking at the Madring? Not a chance, says Verstappen [3].