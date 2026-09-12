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Bazén a chlorovaná voda: dá se ještě využít na zahradě?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Konec koupací sezóny pro vás může znamenat vypouštění bazénu. Nechcete vodu jen tak bez užitku vypustit? Můžete ji ale použít na zahradě, když jste do ní přidávali chlor (chlorované tablety), abyste zajistili její průzračnost? Asi víte, že chlor používáte k zahubení mikroorganismů ve vodě. Pokud byste takovou vodou zalili třeba trávník, mohli byste přijít o důležité půdní mikroorganismy. Nemyslete si ale, že chlorovaná voda automaticky patří do kanalizace!
Zahradní bazén
Zdroj: Radek Štěpán
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