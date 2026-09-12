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Bazén a chlorovaná voda: dá se ještě využít na zahradě?

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Konec koupací sezóny pro vás může znamenat vypouštění bazénu. Nechcete vodu jen tak bez užitku vypustit? Můžete ji ale použít na zahradě, když jste do ní přidávali chlor (chlorované tablety), abyste zajistili její průzračnost? Asi víte, že chlor používáte k zahubení mikroorganismů ve vodě. Pokud byste takovou vodou zalili třeba trávník, mohli byste přijít o důležité půdní mikroorganismy. Nemyslete si ale, že chlorovaná voda automaticky patří do kanalizace!
Zahradní bazén

Zahradní bazén

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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