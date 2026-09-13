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Žďárský hřbitov láká milovníky tajemna. Má půdorys lidské lebky, opat ho postavil jako bariéru proti moru

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Rok 1709, klášterní panství ve Žďáru nad Sázavou. Opat Václav Vejmluva sleduje zprávy o morových vlnách, které se šíří českomoravským pohraničím, a rozhodne se jednat.
Žďárský hřbitov láká milovníky tajemna. Má půdorys lidské lebky, opat ho postavil jako bariéru proti moru

Žďárský hřbitov láká milovníky tajemna. Má půdorys lidské lebky, opat ho postavil jako bariéru proti moru

Zdroj: Foto: Gampe / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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