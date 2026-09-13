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Návrat talentovaného sparťana Sochůrka. Ukázal extratřídu, jen střela byla spíš malá domů

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Osmnáctiletý záložník dostal proti Jablonci první ligový start v základu po pěti týdnech, a na hřišti vypadal jako hráč, který se nikam neztratil.
Návrat talentovaného sparťana Sochůrka. Ukázal extratřídu, jen střela byla spíš malá domů

Návrat talentovaného sparťana Sochůrka. Ukázal extratřídu, jen střela byla spíš malá domů

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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