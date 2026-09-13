Návrat talentovaného sparťana Sochůrka. Ukázal extratřídu, jen střela byla spíš malá domů

Hugo Sochůrek odehrál na Letné 62 minut, během nichž soupeřova obrana vypadala, jako by řešila problém, na který nemá návod. Individuální průniky, odvaha brát si míč v zahuštěných prostorech, tlak na stopera Nelsona Okekeho, který po faulu na Sochůrka dostal žlutou kartu a o přestávce šel dolů. Jenže když přišla ta jedna velká šance, zakončení skončilo přímo v náruči brankáře Hanuše. Čitelná rána, zvládnutelná. Přesně ten typ momentu, který dělí výborný výkon od výjimečného.
Pět týdnů mimo základ
Poslední ligový start v základní sestavě měl Sochůrek 8. srpna proti Mladé Boleslavi, kde odehrál poločas. Doma na Letné dokonce ještě déle, od 31. července, kdy nastoupil proti Zlínu. Mezi tím? Tři střídání z lavičky, kratší nemoc a trenér Brian Priske, který po zápase s Jabloncem přiznal, že hráč potřeboval čas. Cestu zpátky mu otevřel dobrý výkon ve středečním pohárovém zápase na Žižkově, kde Sparta výrazně rotovala kádr.
Podle ligového profilu má Sochůrek za dvě sezony patnáct ligových startů. Pro ročník 2008 číslo, které mluví samo.
Co mu Priske vytýkal, a co tentokrát viděl
Na jaře, kdy Sochůrek poprvé prorazil do áčka, ho dánský trenér veřejně chválil slovy „hrál jako třicátník“. Jenže už v dubnu po zápase v Teplicích přišly konkrétní výtky: slabší rozhodování, horší kvalita přihrávek, nepřesný první dotek. Detaily, které u sedmnáctiletého hráče nikdo neřeší, u osmnáctiletého v kádru mistra ligy ano.
Proti Jablonci se Priskeho tón otočil. Trenér po výhře 2:0 řekl, že si Sochůrek „řekl o základní jedenáctku“, a mluvil o talentu s vysokým potenciálem. Rozdíl oproti předchozím týdnům byl viditelný: místo alibistického prvního doteku šel do prostoru, místo bezpečné přihrávky přes hráče.
Proč ho Sparta potřebuje právě teď
Kontext je důležitý. Sparta vstoupila do sezony 2026/27 tak špatně, že klub sám mluvil o jednom z nejhorších startů za dlouhou dobu. Vedení ukončilo spolupráci s vedoucím fyzické přípravy Ianem Collem a specialistou na standardní situace Jackem Wilsonem. Sportovní ředitel Tomáš Rosický veřejně přiznal, že potenciál hráčů nebyl naplno využit.
V takové situaci je Sochůrek přesně ten typ zdroje, který klub potřebuje aktivovat:
- Levný – odchovanec Strahova, žádný přestupový náklad.
- Částečně ověřený – jarní průlom, druhé místo v anketě LFA Objev sezony 2025/26, nová víceletá smlouva podepsaná ještě před MS 2026.
- Okamžitě použitelný – nepotřebuje adaptaci na prostředí, spoluhráče ani trenérský systém.
Sparta si nemůže dovolit čekat, až se noví hráči rozkoukají. Sochůrek nabízí variantu, jak zrychlit střed hřiště bez drahých improvizací.
Zakončení jako jediná kaňka
Ta šance vypadala nadějně. Pozice dobrá, prostor dostatečný. Jenže finální rána postrádala razanci i umístění; Hanuš šel na zem, míč zalehl a bylo vyřešeno. Pro osmnáctiletého záložníka to není tragédie, spíš připomínka, že mezi výborným výkonem v mezihře a kompletním představením chybí ještě jeden krok. Právě tohle odlišuje talentovaného mladíka od hotového hráče.
Co bude dál
Spartu čeká během čtyř dnů dvojzápas: 16. září venkovní start Evropské ligy proti arménskému Araratu a 20. září liga v Olomouci. Hustý program znamená rotaci a rotace znamená minuty pro hráče, kteří zrovna přesvědčili. Sochůrek přesvědčil. Automatická jistota základní sestavy to ještě není, ale kredit, který si v sobotu na Letné vybudoval, je výrazně vyšší než cokoli, co měl v ruce před týdnem.
Střela do Hanuše byla slabá. Všechno ostatní ne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl