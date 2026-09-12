Vzácný nález. Křemenáč krvavý jako král podzimního lesa

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Vzácný nález. Křemenáč krvavý jako král podzimního lesaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nález krásné houby potěší určitě každého. Když se navíc jedná o houbu vcelku vzácnou, o to je zábava větší. Takový křemenáč krvavý se nepochybně mezi takovéto houby řadí. Najít ho skutečně není vůbec jednoduché. Vyznačuje se specifickou barvou, která nápadně připomíná právě lidskou krev. My se v následujících řádcích na tento druh křemenáče zaměříme podrobněji, nicméně přidáme i fotografie týkající se jiných křemenáčů.
Křemenáč krvavý
Zdroj: Radek Štěpán
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