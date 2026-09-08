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Tereza Kostková oslnila na premiéře filmu novým vzhledem: 50 let by jí takto nehádal vůbec nikdo

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Tereza Kostková si premiéru nového snímku užila ve velkém stylu. Na slavnostní večer dorazila v elegantním outfitu a po jejím boku nechyběli ani slavní rodiče Petr Kostka a Carmen Mayerová. Ta na nový snímek nešetřila chválou.
Fotografie Terezy Kostkové

Fotografie Terezy Kostkové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Tereza Kostková na premiéře série Monyová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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