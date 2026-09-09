Babišova slova o spravedlivém procesu pobouřila Jana Hrušínského: Herec navrhuje jednoduché řešení

Jan Hrušínský si na sociální síti vzal na mušku slova Andreje Babiše o spravedlivém procesu. Jeho příspěvek pojal po svém, výrazně ironicky.
Na In-Lifestyle jsme zaznamenali, že se začátkem září začal po internetu šířit příspěvek Jana Hrušínského, v němž ironicky vyzývá lidi, aby šli k volbám a tím pomohli Andreji Babišovi ke spravedlivému soudnímu procesu. Reaguje tak na Babišova slova o českých soudech, právním státě a jeho vlastní situaci kolem poslanecké imunity.
Hrušínský obrátil Babišova slova proti němu
Hrušínského příspěvek nepřináší zcela nový pohled na Andreje Babiše. Mnohem zajímavější je způsob, jakým si s Babišovými slovy pohrál a obrátil je proti němu. Babiš mluví o spravedlivém procesu a o systému, který podle něj není schopen takové zacházení garantovat. Hrušínský na to reaguje v podstatě jednoduchou otázkou: pokud má Babiš pocit, že mu systém brání ve spravedlnosti, proč mu k ní nepomoci tím nejzákladnějším demokratickým nástrojem, účastí ve volbách?
V tomto směru je jeho příspěvek nejostřejší. Nejde jen o to, že si z Babiše dělá legraci. Staví proti sobě jeho dvě role, které se v jeho veřejném vystupování často potkávají. Na jedné straně je premiér a zkušený politik, který má mít možnost ovlivňovat fungování státu. Na druhé straně se někdy prezentuje jako člověk, který je vlastně obětí systému, jenž podle něj funguje špatně a nespravedlivě.
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Ten rozpor je na celé kauze podstatný
Hrušínského ironie stojí právě na tomto rozporu. Babiš není politický nováček, který by se do systému dostal náhodou. Naopak v něm působí řadu let a opakovaně zastával ty nejvyšší funkce. Když tedy dnes mluví o tom, že český stát nebo jeho instituce fungují způsobem, který je mu na překážku, může to působit zvláštně i proto, že sám patří k lidem, kteří měli na podobu tohoto systému výrazný vliv.
Na In-Lifestyle tím samozřejmě nechceme říct, že politik nemůže kritizovat soudy, státní instituce nebo rozhodnutí, se kterými nesouhlasí. A stejně tak nemůže být pochyb o tom, že i politik má právo na spravedlivý proces. Platit by měl pro každého stejně. Jenže právě tady Hrušínského ironie dává smysl. Babiš už řadu let mluví o tom, že je proti němu celý systém, přitom sám patří k nejvlivnějším lidem v zemi a v politice je už dlouhé roky.
A podobně je postavený i závěr Hrušínského příspěvku. Vyzývá lidi, aby přišli k volbám a „pomohli Andreji Babišovi ke spravedlivému soudnímu procesu“. Je v tom samozřejmě nadsázka. Hrušínský tím ale zároveň připomíná, že o tom, kdo bude mít v zemi politickou moc, rozhodují nakonec voliči.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Babišova slova o spravedlivém procesu očima Jana Hrušínského: Herec vzkazuje lidem, aby mu „pomohli“ u voleb byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.