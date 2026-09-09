Retro test znalostí československých seriálů: 10 otázek ukáže, kdo má televizní klasiku stále v malíku

Na dnešek jsme vybrali kvíz o československých seriálech, které svého času opravdu hýbaly televizním programem. Stačila úvodní znělka a doma se přestalo mluvit.
Československá televizní tvorba má jednu zvláštní schopnost, některé seriály dokázaly přežít několik generací a jejich postavy si diváci pamatují dodnes. V době socialismu přitom existovala pouze jedna celostátní televizní instituce a nabídka byla ve srovnání s dneškem pochopitelně mnohem omezenější. Právě proto se z některých seriálů staly skutečné společenské události, na které se dívaly celé rodiny. Česká televize mezi výrazné tituly této éry řadí například Chalupáře, Nemocnici na kraji města, Ženu za pultem, Okres na severu nebo Sanitku. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, který připomene i další seriály.
Zlatá éra seriálů, které sledovali všichni
Velkým diváckým hitem byli například Chalupáři z roku 1975. Komediální seriál vypráví o pražském revizorovi Evženu Humlovi, který po odchodu do důchodu získá chalupu v Třešňové. Jenže na místě zjistí, že rozhodně nebude mít klid, protože se o jeho nový domov musí dělit s Bohoušem Císařem. Dvojici ztvárnili Jiří Sovák a Josef Kemr a jejich společné soužití se stalo jedním z nejznámějších komediálních příběhů československé televize.
Úplně jinou atmosféru měla Nemocnice na kraji města, kterou napsal Jaroslav Dietl. Seriál z nemocničního prostředí nabídl výrazné postavy v podání Ladislava Chudíka, Miloše Kopeckého, Josefa Abrháma, Elišky Balzerové nebo Josefa Vinkláře. Vedle pracovních problémů lékařů a sester se řešily také jejich vztahy, osobní konflikty a životní rozhodnutí. První série byla natočena v roce 1977 a Česká televize dnes uvádí celkem 20 dílů původního seriálu.
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A pak tu byly desítky dalších seriálů, které se vryly do paměti diváků, od Ženy za pultem přes 30 případů majora Zemana až po Malý pitaval z velkého města, Dobrou vodu, My všichni školou povinní, Sanitku nebo dětské hity jako Arabela a sci-fi seriál Návštěvníci. Některé měly výrazný společenský či ideologický rozměr odpovídající době svého vzniku, jiné nabízely především humor, dobrodružství nebo příběhy obyčejných lidí. Zkuste si náš kvíz, kde se na nejslavnější československé seriály zeptáme. Některé otázky jsou jednoduché, jiné možná zaskočí.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Česká televize, Wikipedie, Postavy.cz
Tento příspěvek Retro test znalostí československých seriálů: 10 otázek ukáže, kdo má televizní klasiku stále v malíku byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.