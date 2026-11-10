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Test znalostí o postní a sváteční kuchyni: Se zvyky a tradicemi v 10 otázkách budou mít Češi z města problémy

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Jitrnice, koblihy a ovar na jedné straně a strohý postní stůl na straně druhé. Česká kuchyně se v průběhu roku proměňovala razantně podle církevního kalendáře. Víte, co patřilo kam?
Koblihy s vanilkovým krémem

Koblihy s vanilkovým krémem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Koblihy s vanilkovým krémem
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 03:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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