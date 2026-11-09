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StarDance slavilo 20 let ve velkém: Dyk všechny převálcoval, Kostková práskla pikantnost ze zákulisí

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Velkolepá oslava dvaceti let StarDance přinesla pořádné překvapení. Na parketu se předvedlo všech šest soutěžních párů a mezi hosty nechyběli ani vítězové minulých ročníků včetně historicky prvního šampiona Romana Vojtka (54). Největší ovace sklidil Vojtěch Dyk (41), který si od poroty vysloužil 37 bodů. A došlo i na úsměvné odhalení ze zákulisí.
Vojtěch Dyk vypadal jako dokonalý elegán.

Vojtěch Dyk vypadal jako dokonalý elegán.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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