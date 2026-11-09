StarDance slavilo 20 let ve velkém: Dyk všechny převálcoval, Kostková práskla pikantnost ze zákulisí

Marta Jandová a Martin Prágr jsou sehraná dvojka. Tomáš Matonoha dostal od poroty pokáráno. Sara Sandeva tančí krásně. a Luciana Tomášová předvedla krásný tanec se svým tanečním partnerem. Marta Jandová a tanečník Martin Prágr. Luciana Tomášová je velmi temperamentní a živelná. Sara Sandeva dostala od poroty trochu pokáráno. Vojtěch Dyk s profesionální tanečnicí skvěle zatančili. Moderátoři Tereza Kostková, Marek Eben. Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová získali dnes skvělé hodnocení poroty. StarDance 2026 veřejnost baví. Eben a Kostková prozradili, že první dvě série si vykali. Máte už své favority? Všichni mají plné ruce práce. V zákulisí panuje přátelská atmosféra. Dámy se umí zabavit. ještě pořádně vyfénovat. A dodělat maličkost. Na každém detailu záleží. Atmosféra je v zákulisí výborná. Na přímý přenos musí být vše dokonalé. Pánové jsou hýčkáni. I pánové musí být jako ze žurnálu. Žhavý pohled Vojty Dyka. Martin Prágr je šoumen. Jak to vypadá v zákulisí? Pánové v elegantních županech. Dámy se umí bavit. Jak se vám líbí letošní řada? Občas zase show. Někdy je to pěkně únavné. I pánové musí být perfektní. Obča je ale pořádná legrace. Samé úpravy a přípravy. Soutěžící to nemají jednoduché. Jak to vypadá, když kamery zhasnou. StarDance baví lidi už dvacet let. Kdo se stane letošním králem a královnou parketu? Všechno musí být precizní. Občas jsou to nervy. Jak to vypadá v zákulisí? Všechno musí být dokonalé. Dámy stráví hodiny líčením. Kadeřníci a make-up artisté mají plné ruce práce.
Velkolepá oslava dvaceti let StarDance přinesla pořádné překvapení. Na parketu se předvedlo všech šest soutěžních párů a mezi hosty nechyběli ani vítězové minulých ročníků včetně historicky prvního šampiona Romana Vojtka (54). Největší ovace sklidil Vojtěch Dyk (41), který si od poroty vysloužil 37 bodů. A došlo i na úsměvné odhalení ze zákulisí.
Tentokrát nikdo nevypadl
StarDance oslavilo kulaté výročí ve velkém stylu. Slavnostní večer připomněl dvacetiletou historii oblíbené taneční soutěže a do publika přilákal řadu známých tváří. Mezi nimi nechyběl ani Roman Vojtek, který vyhrál první řadu soutěže. Výroční díl měl navíc jedno příjemné překvapení. Tentokrát se nikdo nemusel loučit. Všech šest párů tak nadále pokračuje. Na parketu se ale rozhodně nešetřilo kritikou ani vysokými známkami.
Matonoha měl z poroty zamotanou hlavu
Jako první vyrazili na parket Tomáš Matonoha a Lenka Nora Nádvorková. Jejich slowfox porotu příliš nesjednotil. Každý z porotců měl jiné připomínky, z čehož měl herec pořádně zamotanou hlavu. Nakonec si dvojice odnesla 22 bodů. Matonoha navíc zavzpomínal na dobu před dvaceti lety, kdy na diskotékách tančil ploužáky nebo divoké pogo.
Následovala herečka Luciana Tomášová s tanečníkem Robinem Ondráčkem. Jejich rumba na píseň Shallow od Lady Gaga a Bradleyho Coopera přinesla 30 bodů. Přestože byla herečka o něco nervóznější, od poroty si vyslechla převážně příznivé hodnocení.
Jandová předvedla pořádnou jízdu
Pořádnou energii následně rozpoutala Marta Jandová s Martinem Prágrem. Jejich jive na píseň Jana Ledeckého Na ptáky jsme krátký porotu nadchl. Zpěvačka do vystoupení dala maximum a odměnou jí bylo krásných 32 bodů. Během večera navíc prozradila, že ve 24 letech vyzkoušela adrenalinový sky swing. Radost jí udělalo také to, že se slavnostního večera zúčastnil Janek Ledecký, na jehož píseň zrovna tančila.
Dykův příbeh z toalet
Hvězdou večera se stal Vojtěch Dyk, který po boku Cathariny Málek předvedl fantastickou rumbu. Porota nešetřila superlativy a ocenila především jeho rytmus a celkové provedení. Dvojice si vytančila úctyhodných 37 bodů a ovládla večerní bodování. O zábavu se ale postarala také moderátorka Tereza Kostková. Ta na Dyka prozradila úsměvnou historku ze zákulisí. Dyk se totiž před vystoupením rozezpívával přímo na toaletě, kde ho moderátorka slyšela. Její odhalení vyvolalo salvy smíchu.
Sandeva zaujala zvedačkou
Sara Sandeva s tanečníkem Makovcem předvedli slowfox. Diváky zaujala především elegantní zvedačka a povedené otočky. Porota však herečce doporučila více zpevnit tělo. Dvojice si nakonec odnesla 26 bodů. Závěr soutěžních vystoupení patřil Pšeničkovi a Otáhalové. Jejich rumba zaujala povedenou choreografií i dynamikou a porota je odměnila 36 body.
Pšenička se navíc svěřil, že takový stres jako ve StarDance ještě nezažil. Přesto dokázal nervozitu překonat a zařadil se mezi nejlépe hodnocené soutěžící večera. Výroční večer tak jasně ovládl Vojtěch Dyk, kterému na záda dýchal právě Pšenička. Oslava dvaceti let StarDance ale tentokrát nebyla o vyřazování. Všechny páry dostaly další šanci a boj o vítězství pokračuje.
Zdroj: Aplausin.cz/StarDance