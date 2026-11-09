Naked Attraction: Burleska Zorya Blue přiznala komplexy z velkého poprsí

Zorya Blue se často svléká Burleska ji pomohla k sebepřijetí svého těla. Zorya Blue je oblíbená umělkyně. Zorya Blue neměla ráda svá velká prsa. Zorya Blue se věnuje Burlesce. Umělkyně také trpěla úzkostmi. Zorya Blue se objevila v Naked Attraction. Zorya Blue promluvila v rozhovoru. Na její vystoupení chodí hlavně gayové a ženy. V Naked Attraction podpořila charitu. Zorya Blue
Burleska Zorya Blue se vrátila před kamery v VIP speciálu pořadu Naked Attraction. Do účasti šla mimo jiné kvůli charitě, které věnovala vybranou částku. V rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila také o nejistotě spojené s vlastním tělem, nevhodných návrzích od mužů i o tom, proč podle ní sebevědomí neznamená, že člověk nemá špatné dny. Do pořadu ji přivedla i charita
Zorya Blue přiznala, že účast v pořadu zvažovala. Do běžného dílu by podle svých slov nešla, VIP speciál jí ale dával smysl i díky charitativnímu přesahu. Vybrala organizaci Sola pomáhá, která se věnuje mateřské chudobě.
„Navíc to bylo spojené s nějakýma penězma na charitativní organizaci. Já jsem vybrala Sola pomáhá, protože ji založila i moje známá, ta organizace se věnuje mateřské chudobě,“ vysvětlila v rozhovoru pro Aplausin.cz.
Předem věděla, jak natáčení probíhá, a mohla si připravit vlastní kostým. Přesto pro ni byl zážitek v něčem zranitelný. „Je to něco jiného to napsat a je to trošku něco jiného to potom slyšet při natáčení, když to někdo čte,“ popsala chvíli, kdy se před kamerami četly její vlastní odpovědi. Burleska jí pomohla přijmout vlastní tělo
Sebepřijetí nepřišlo přes noc. Sama přiznala, že měla komplexy, mimo jiné kvůli velkým prsům. Už jako dospívající dívka se setkávala s nevítanou pozorností mužů.
„Myslím, že to vyplývá z velké části z toho, že jsem jako 12letá holka byla už jako na ulici sexualizovaná a snášela jsem různé komentáře od mužů nebo prostě slizské pohledy a tak dál,“ svěřila se v rozhovoru. Změnu vnímání vlastního těla spojuje s burleskou, kterou dnes sama také zprostředkovává ženám.
Zároveň odmítá představu, že by pořad Naked Attraction ženám naznačoval, že se musí svléknout, aby získaly pozornost. Podle ní ukazuje různé podoby přitažlivosti i různorodost lidských těl. Sebevědomí neznamená život bez úzkostí
Na pódiu vystupuje jako Zorya, v soukromí se ale někdy ráda vrací ke své civilní stránce. „Občas, když jdu například domů za mamkou nebo někam do přírody, kde prostě jsme v oblečených botách a v teplácích a tak dále, a mám pocit, že mě to nějakým způsobem uzemňuje a že jsem potom už ta Kateřina už ne Zoria,“ svěřila se pro Aplausin.cz.
Přiznala také zkušenosti s úzkostmi a depresemi, které podle svých slov vnímá už od dospívání. Sebevědomí pro ni neznamená, že se člověk vždy cítí dobře. „To, že člověk je sebevědomý neznamená, že vždycky je mu dobře, vždycky je šťastný, vždycky se cítí sebevědomě,“ uvedla.
Zorya je už nějakou dobu single a vztahu se nebrání. Ví ale, co od něj očekává: Důležité je pro ni intelektuální propojení a hloubka. Partner by podle ní měl také pochopit, že její práce na pódiu neznamená, že se muži kolem ní řadí do fronty. Na burlesku podle ní chodí hlavně ženy a mezi návštěvníky je mnoho gayů. Zdroj: Aplausin.cz