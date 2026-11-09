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Naked Attraction: Burleska Zorya Blue přiznala komplexy z velkého poprsí

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Burleska Zorya Blue se vrátila před kamery v VIP speciálu pořadu Naked Attraction. Do účasti šla mimo jiné kvůli charitě, které věnovala vybranou částku. V rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila také o nejistotě spojené s vlastním tělem, nevhodných návrzích od mužů i o tom, proč podle ní sebevědomí neznamená, že člověk nemá špatné dny.
Zorya Blue se často svléká

Zorya Blue se často svléká

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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