Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Stmívání se vrací očima Edwarda. Netflix chystá dvě řady seriálu pro dospělé

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Upír, který slyší myšlenky všech kromě jediné dívky, dostane vlastní seriál. Animovaná novinka Midnight Sun podle knihy Půlnoční slunce od Stephenie Meyer, která převypráví první díl ságy Stmívání z pohledu Edwarda Cullena, má od Netflixu objednané hned dvě řady. Prozradilo to studio Lionsgate, podl
Stmívání se vrací očima Edwarda. Netflix chystá dvě řady seriálu pro dospělé

Stmívání se vrací očima Edwarda. Netflix chystá dvě řady seriálu pro dospělé

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 20:23

Reklama
Další články z Netflixer
Terminátor se změnil v Santu. Schwarzenegger se vrací v bláznivé vánoční komedii, která spojí dvě největší akční hory svalů
Terminátor se změnil v Santu. Schwarzenegger se vrací v bláznivé vánoční komedii, která spojí dvě největší akční hory svalů
Dva milenci zavraždili člověka a 18 let skrývali pravdu. Hvězdy Ozarku a Nočního agenta spojí síly v novém krimi
Dva milenci zavraždili člověka a 18 let skrývali pravdu. Hvězdy Ozarku a Nočního agenta spojí síly v novém krimi

Julia Garner za roli Ruth v Ozarku posbírala tři ceny Emmy a teď se pouští do skutečného případu vraždy z...

Kam se poděli hrdinové Nekonečného příběhu? Jedna dostala obscénní nabídku, druhá málem přišla o život
Kam se poděli hrdinové Nekonečného příběhu? Jedna dostala obscénní nabídku, druhá málem přišla o život

Falco, Atrej a Dětská císařovna. Hrdinové Nekonečného příběhu se před více než čtyřiceti lety zapsali do...

Jak mohl žralok složit hudbu k Čelistem? Na Netflix se vrací geniálně absurdní komedie, která si utahuje z Hollywoodu
Jak mohl žralok složit hudbu k Čelistem? Na Netflix se vrací geniálně absurdní komedie, která si utahuje z Hollywoodu

Jak mohl žralok napsat soundtrack k filmu Čelisti? Když se herec snaží dostat do role, lezete do ní předem,...

HBO konečně ukázalo nové Bradavice a diváky potěšilo. Nejnovější trailer Harryho Pottera ale rozpoutal žhavou diskusi kvůli hostině
HBO konečně ukázalo nové Bradavice a diváky potěšilo. Nejnovější trailer Harryho Pottera ale rozpoutal žhavou diskusi kvůli hostině

Premiéra očekávaného seriálu Harry Potter od HBO se blíží a postupně přibývají nové informace i fotografie...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.