Grafický ovladač AMD na některých systémech zapisuje data, opotřebovává SSDPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Grafický ovladač AMD na některých systémech zapisuje data, opotřebovává SSD
Článek byl publikován 09.11.2026 23:00
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Velikost či význam firmy lze hodnotit různě. Tržní kapitalizací, vývojem ceny akcií, podílem na trhu,...
Velikost či význam firmy lze hodnotit různě. Tržní kapitalizací, vývojem ceny akcií, podílem na trhu,...
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