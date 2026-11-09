Scházelo pár vítězných míčků. Česká tenistka Muchová padla v úvodním zápase na Turnaji mistryň

Bylo pondělí 9. listopadu, večer českého času, a v Indian Wells se po hodině a 53 minutách rozhodlo o zápase, který ani v jednom setu nebyl jednoznačný. Muchová proti nasazené dvojce dotáhla úvodní sadu do tiebreaku. Ve druhé se s ní přetahovala až do stavu 5:5. Mečbol ale neměla ani jeden. Těch pár chybějících vítězných míčků se ztratilo v koncovkách, tedy na začátku zkrácené hry, kterou prohrála 2:7, a v servisních gamech druhého setu, ve kterých pětkrát přišla o podání. Porážka ji z turnaje nevyřazuje. Prostor pro chyby se jí ale výrazně zúžil.
Tiebreak, který přerušil výjimečnou sérii
Na prohraném tiebreaku je nejvíc vidět, o jakou příležitost Muchová přišla. Zkrácené hry patřily letos k jejím největším zbraním. Podle WTA vyhrála prvních deset tiebreaků sezony a stala se první hráčkou v tomto století, které se to povedlo. Proti Sabalenkové ale zkrácenou hru nezvládla. Soupeřka do ní vstoupila agresivněji, rychle si vytvořila náskok a Muchová už se nedotáhla. Skončilo to 2:7.
Podle nás to nesvědčí o obecném problému s koncovkami. Sabalenková je v těchto chvílích jednou z nejtvrdších soupeřek, jaké okruh nabízí. Do turnaje vstupovala se 42 výhrami ve dvou setech a s nejlepší kariérní bilancí ze všech účastnic proti ostatním hráčkám startovního pole, konkrétně 42 výher a 24 porážek. Proti takové soupeřce nestačí výměny jen ustát. Je potřeba vyhrát první dva tři body tiebreaku, a ty Muchové utekly.
Druhý set: hra se brejkovala, ale ne v její prospěch
Druhá sada byla zvláštní přetahovanou. Muchová pětkrát ztratila servis a víc než jednou dokázala soupeřce prolomit podání. Právě proto set vydržel až do stavu 5:5. Obrat ale nepřišel. Bez stabilního podání se nedalo udržet vedení a každé dotažení vynulovala ztráta dalšího servisu.
Přesné servisní statistiky zápasu zatím v oficiálních zdrojích k dispozici nejsou. Obraz je přesto čitelný. Muchová není hráčka, která by sbírala laciné body esy. Její síla spočívá v pestrosti, změnách rytmu a hře u sítě, kde měla před turnajem nejlepší úspěšnost ze všech účastnic, 72 %. Taková hra ovšem potřebuje první servis, po kterém se dá útočit. Když Sabalenková returnovala hluboko a tvrdě, Muchová se k síti nedostávala za vlastních podmínek. Herní propast to nebyla. Rozhodlo spíš to, že proti nejsilnějšímu returnu nestačí servisní gamy jen dohrávat.
Ztracená šance proti zranitelnější soupeřce
Tím víc mrzí, že Sabalenková nepřijela do Kalifornie v nejlepší formě. Po silném jaru s tituly v Brisbane, Indian Wells a Miami přišel pokles, finále US Open a ztráta postu světové jedničky po 99 týdnech. Na podzim odehrála jen dva turnaje v Číně, v Pekingu a Wu-chanu, a vyhrála na nich jediný zápas. Prohrála s Nikolou Bartůňkovou a Ann Liovou. Zdravotní důvod útlumu se nepotvrdil, herně se jí ale po US Open zjevně nedařilo.
Muchová přitom patří k hráčkám, které Sabalenkové vadí. Před zápasem vedla ve vzájemné bilanci 3:2 a porazila ji na Roland Garros a v Cincinnati v roce 2023 a v Pekingu o rok později. Sama Běloruska před utkáním chválila její variabilitu, cit a pohyb a označila ji za záludnou soupeřku. Letos v Brisbane už ale vyhrála Sabalenková a v Indian Wells srovnala bilanci na 3:3. Na Turnaji mistryň tak vyhrála úvodní zápas popáté v řadě, jak připomíná oficiální stránka WTA Finals. Jde o její šestý start v řadě na závěrečném turnaji sezony a titul jí stále chybí. Finále hrála v letech 2022 a 2025.
Cesta, která do Indian Wells trvala tři roky
Samotný start je pro Muchovou zadostiučiněním. V roce 2023 si účast vybojovala, ale kvůli zranění zápěstí nenastoupila. Letos si účast zajistila sezonou s bilancí 41 výher a 12 porážek, tituly v Dauhá a Bad Homburgu a finále ve Stuttgartu a ve Wimbledonu. Podle profilu WTA jí účast zpečetila právě wimbledonská jízda. Kvalifikovala se jako poslední, osmá singlistka.
Spolu s Lindou Noskovou je první Češkou ve dvouhře Turnaje mistryň od roku 2021, kdy na něm hrály Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková. Jubilejní 55. ročník se navíc poprvé koná v Indian Wells, které je patnáctým hostitelským městem v historii.
Co teď potřebuje k postupu
Formát dává Muchové ještě dvě šance. Podle rozlosování skupin hraje ve skupině 2:
- Aryna Sabalenková: nasazená dvojka, po úvodním kole s výhrou
- Mirra Andrejevová: šampionka Roland Garros, letos 50 výher a 303 brejků
- Elina Svitolinová: vítězka turnaje z roku 2018, na Turnaj mistryň se vrací poprvé od roku 2019
- Karolína Muchová: debutantka, po úvodním kole s porážkou
Hraje se systémem každá s každou a do semifinále postupují dvě nejlepší. Nejjistější cestou pro Muchovou jsou dvě výhry. S bilancí 1:2 by záleželo na ostatních výsledcích a na poměru setů a gamů. Porážka 0:2 na sety ji v takovém počítání znevýhodňuje.
Ve středu 11. listopadu ji čeká poražená z duelu Andrejevové se Svitolinovou, přesný čas určí pořadatelé. Televizní práva v Česku drží CANAL+ Sport 2. Outsiderkou proti žádné z nich nebude. S Andrejevovou, která je mistryní brejků, ale bude podání ještě důležitější než v pondělí.
Pondělní večer ukázal, že Muchová do turnaje patří. Proti Sabalenkové jí chyběly dva tři body na začátku tiebreaku a několik podržených servisů. Takové chyby se dají opravit do středy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný