Cybertruck měl změnit automobilový svět. Po třech letech Tesla přiznává konec

Elektromobil, který měl přepsat pravidla amerického automobilového trhu, míří do historie. Elon Musk 6. listopadu oznámil, že Tesla kolem poloviny roku 2027 utlumí výrobu Cybertrucku ve své texaské továrně Gigafactory. Uvolněné kapacity využije pro výrobu autonomního vozidla Cybercab. Pro jeden z nejdiskutovanějších automobilů posledních let to znamená konec mimořádně krátké výrobní kariéry.
Cybertruck vzbudil obrovskou pozornost už při představení v listopadu 2019. Musk tehdy sliboval futuristický elektrický pickup s karoserií z nerezové oceli a základní cenou 39 900 dolarů. Jenže výroba nabrala zpoždění, první zákazníci se automobilů dočkali až v listopadu 2023 a původně oznámená cena zůstala minulostí.
Musk očekával čtvrt milionu aut. Realita byla podstatně horší
Tesla původně počítala s ročním odbytem přibližně 250 tisíc Cybertrucků. Podle údajů Kelley Blue Book však v roce 2025 prodala na americkém trhu pouze 20 237 kusů. Oproti roku 2024, kdy zákazníci koupili 38 965 vozidel, to představovalo propad o 48 procent.
Problémem nebyla pouze vysoká cena. Cybertruck provázely opakované svolávací akce kvůli technickým závadám, včetně problémů s vnějšími díly karoserie. Jeho neobvyklá konstrukce navíc komplikovala vstup na evropský trh, kde vůz nesplňoval některé bezpečnostní požadavky.
Slabší výsledky dokládají také oficiální statistiky Tesly. Ve třetím čtvrtletí 2026 dodala automobilka 8 295 vozidel v kategorii ostatních modelů, zatímco Model 3 a Model Y společně zaznamenaly 478 237 dodávek. Samostatná čísla Cybertrucku však Tesla v tomto přehledu nezveřejnila.
Cybertruck končí, ale Musk nyní mluví o příliš vysokém počtu objednávek
Zajímavý obrat přišel 9. listopadu. Musk na síti X oznámil, že počet aktuálních objednávek převyšuje množství Cybertrucků, které automobilka stihne vyrobit před uzavřením linky. Tesla proto plánuje přidat výrobní směnu, přesto bude muset části zákazníků vrátit zálohy.
Musk zároveň odmítl, že by důvodem ukončení výroby byla neziskovost Cybertrucku. Podle jeho vyjádření mají výrobní kapacity, dodavatelské zázemí a technické zdroje větší hodnotu při rozšiřování produkce Cybercabu.
Cybercab je prakticky dvoumístné autonomní vozidlo bez klasického volantu a pedálů. Tesla s ním chce výrazně rozšířit své podnikání v robotické taxislužbě. Komerční provoz však zatím zůstává omezený a americké regulační úřady prověřují otázky související s bezpečnostní certifikací.