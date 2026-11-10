Obětovala práci, peníze i 10 let života péči o nemocnou sestru: Obě ženy nyní mohou přijít o střechu nad hlavou

Renata (61) opustila zaměstnání, aby se postarala o sestru po mozkové příhodě. Roky péče ji připravily o finanční jistotu. Teď přijde i o bydlení.
Když její starší sestru před deseti lety postihla mozková příhoda, zůstaly jí vážné potíže s pohybem a bez pomoci druhého člověka se bohužel neobejde. Renata se proto rozhodla, že se o ni pokusí postarat doma. Omezila práci, přestěhovala se k ní a převzala většinu každodenní péče i celkových starostí o domácnost. Naší redakci In-Lifestyle.cz se svěřila i s tím, jakým potížím nyní čelí.
Péče postupně pohltila celý život
Zpočátku si myslela, že půjde jen o přechodné řešení. Měsíce se ale změnily v dlouhé roky. Sestra potřebuje čím dál větší pomoc s hygienou, oblékáním, jídlem i cestami k lékaři. Renata proto nemohla zůstat v běžné práci, a tak dala časem výpověď. Občas si přivydělala nárazovým úklidem, pravidelný příjem ani úspory ale vytvořit nedokázala.
Sestra pobírá invalidní důchod a příspěvek na péči ve druhém stupni závislosti, který slouží k zajištění potřebné pomoci. Část využívají na pečovatelskou službu, která občas Renatu vystřídá. Většinu dne ale zůstává péče na ní a peníze navíc jim nezbývají.
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Jedna neprodloužená smlouva a strach z budoucnosti
Nedávno však přišla další rána. Majitel bytu oznámil, že po skončení nájemní smlouvy už nebude v pronájmu pokračovat, protože dům čeká rekonstrukce. Sestry tak musí hledat nové bydlení. Bytů, které jsou cenově dostupné a zároveň vhodné pro člověka s omezenou pohyblivostí, je poměrně málo. Navíc jakmile se někde ptají na stabilní příjem, není co odpovědět.
Foto: Magnific, babička, ilustrační foto
Nový pronájem navíc znamená i kauci, první nájem a mnohdy také peníze na stěhování. Renata zkrátka nemá z čeho tyto výdaje zaplatit. Práci si hledá jen těžko, protože nemůže nechat sestru celý den samotnou. Pečovatelskou službu využívá jen při akutních případech. A představa, že by ji měla umístit do zařízení jen proto, že nemají kde bydlet, je pro ni nemyslitelná. Neprosí se o pohodlný život ani zvláštní výhody. Potřebuje najít dostupný byt, kde by mohly zůstat spolu, a získat trochu jistoty. Po letech péče totiž sama nemá téměř nikoho, o koho by se mohla opřít.
Jakou pomoc mohou sestry zkusit?
Vyplatí se ověřit nárok od
MPSV na dávku státní sociální pomoci, která obsahuje také složku na bydlení. Posuzují se příjmy, majetek domácnosti a náklady. Pokud je Renata u příspěvku na péči uvedena jako osoba poskytující sestře pomoc, může být vzhledem k jejímu druhému stupni závislosti pro účely dávky považována za zranitelnou osobu, u níž se nevyžaduje pracovní aktivita.
Na
Úřadu práce se mohou informovat také o mimořádné okamžité pomoci, která může v odůvodněných případech pokrýt kauci nebo nezbytné náklady na stěhování. S péčí a odlehčovací službou jim může poradit sociální pracovník obce nebo bezplatná linka Opora Diakonie 800 915 915.
Text zpracován na základě e-mailu od čtenářky
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„10 let se starám o nemocnou sestru, teď nemáme kam jít,“ říká Renata. Hrozí jim, že přijdou o střechu nad hlavou byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.