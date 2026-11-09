Terminátor se změnil v Santu. Schwarzenegger se vrací v bláznivé vánoční komedii, která spojí dvě největší akční hory svalů

Ano, čtete dobře. Hvězda Terminátora a Predátora si oblékne červený kabát a nasadí bílý plnovous.
Prime Video zveřejnilo trailer k vánoční akční komedii Santův pytel dárků, kterou pustí do celého světa najednou, takže ji uvidí i předplatitelé v Česku. Po boku Schwarzeneggera v ní hraje Alan Ritchson, kterého diváci znají jako drsného Jacka Reachera.
Pro Ritchsona to bude nabitý prosinec. Na stream míří ve stejném měsíci i jeho akční film Runner s Owenem Wilsonem, který v září běžel v kinech. Letos se navíc blýskl rekordním sci-fi Válečné monstrum na Netflixu a další řadou Reachera.
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Santovi někdo ukradne jeho kouzelný pytel a bez něj se dárky pod stromeček prostě nedostanou. Zlodějkou je ukřivděná elfka, kterou hraje
Awkwafina, a podle trailerů si s ukořistěným pytlem nekonečných dárků užívá luxusu jako Kevin v hotelu Plaza ve filmu Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Její postava se jmenuje Nadia Nyce a pytel jen tak nevrátí.
Santa Claus proto sáhne po nečekané pomoci. Z vlastního seznamu zlobivců si vybere zloděje Vance (Alan Ritchson), který se snaží napravit hlavně kvůli malé dceři (Berkeley James). Vance dá dohromady partu podivínů s kriminálním talentem a s trochou pomoci od elfů a sobů se pustí do té nejbláznivější loupeže svého života.
Film slibuje klasický
vánoční film o druhých šancích a nečekaných přátelstvích, jen s pořádnou porcí akce navrch. Hlavně že tentokrát nejde o záchranu světa, ale o to, aby děti ráno našly pod stromečkem dárky. Foto: Amazon MGM Studios Schwarzenegger se po 30 letech vrací k Vánocům
Připomeňme, že Schwarzenegger už jednou o Vánocích pobíhal po obchodech. V komedii
Rolničky, kam se podíváš z roku 1996 hrál zaneprázdněného tátu, který na poslední chvíli shání pro syna vyprodanou figurku Turbo-Mana. Čeští diváci jí na Kinoboxu dávají 56 %, přesto se k ní spousta rodin každé Vánoce vrací.
Tentokrát stojí na druhé straně a dárky rozdává sám. Podle webu
The Playlist si v traileru neodpustí ani narážku na svou nejslavnější hlášku z Terminátora a vesele oznámí: „Jsem zpátky!“ Novince Kinobox zatím předpovídá hodnocení 67 %. Sami ji budete moct ohodnotit od premiéry 2. prosince.
Reacher jako zloděj a hvězdná parta kolem něj
Alan Ritchson si dal do vánoční pohádky kus své svalnaté image ze seriálu
Reacher, který má u českých diváků na Kinoboxu skvělých 83 %. Tentokrát ale hraje s mrknutím oka a film zároveň produkuje. Kombinace věčně zamračeného obra a Santy s rakouským přízvukem nedává pochyb o tom, že to bude hodně ulítlá podívaná.
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Ve vedlejších rolích se objeví Liza Koshy, Kyle Mooney, Michael Cyril Creighton, Jane Krakowski ze Studia 30 Rock nebo Ken Jeong, kterého si většina z nás pamatuje jako šíleného pana Chowa z Pařby ve Vegas. Režie se ujal Adam Shankman, podepsaný pod muzikálem Hairspray, a scénář napsal Allan Rice. Na rodinnou
akční komedii je to sestava, která má na smích dost trumfů. Kdy bude Santův pytel dárků na Prime Video?
Santův pytel dárků bude mít na Do Štědrého večera tak zbývá dost času, abyste si Schwarzeneggerova Santu pustili klidně několikrát. Prime Video premiéru 2. prosince 2026. Foto: Amazon MGM Studios Foto: Amazon MGM Studios Foto: Amazon MGM Studios Foto: Amazon MGM Studios Foto: Amazon MGM Studios Zdroje: Prime Video, The Playlist, Kinobox