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Terminátor se změnil v Santu. Schwarzenegger se vrací v bláznivé vánoční komedii, která spojí dvě největší akční hory svalů

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Kouzelný červený pytel, ze kterého Santa celou noc rozdává dárky, je pryč a Štědrý večer se nebezpečně blíží. Zachránit Vánoce teď může jen chlap, který na seznamu zlobivců nechybí už roky. V nové komedii Santův pytel dárků (The Man with the Bag) si Santu zahraje Arnold Schwarzenegger a Prime Video
Terminátor se změnil v Santu. Schwarzenegger se vrací v bláznivé vánoční komedii, která spojí dvě největší akční hory svalů

Terminátor se změnil v Santu. Schwarzenegger se vrací v bláznivé vánoční komedii, která spojí dvě největší akční hory svalů

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 20:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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