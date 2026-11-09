Koubkův muž zpátky u fotbalové reprezentace. Týmu do 21 let dočasně pomůže asistent Rezek

Zpráva přišla 9. listopadu, necelý týden před nejdůležitějším zápasem roku pro českou jednadvacítku. Asistent trenéra Marek Bakoš se léčí se zápalem plic a k mužstvu se nemohl připojit. Na jeho místo v realizačním týmu Michala Bílka proto narychlo nastoupil Jan Rezek. Oznámila to Česká fotbalová reprezentace na síti X, zprávu převzal například
inFotbal.cz. Rezek bude Lvíčatům pomáhat při přípravě i v listopadové baráži o EURO 2027. Pro svaz je to provizorní řešení, Rezek ale v reprezentaci nezačíná od nuly. Od posledního dne v reprezentační kabině uplynulo jen pár měsíců. Záskok, který nikdo neplánoval
Personální změnu nevyvolala žádná strategická úvaha, ale nemoc. Bakoš patří k Bílkovým nejbližším spolupracovníkům a jeho výpadek těsně před dvojzápasem o postup přišel v nejhorší možné chvíli. Svaz mu popřál brzké uzdravení. Kdy se k týmu vrátí, ale neuvedl.
Rezkovo povolání je podle všeho omezené na tento blok. Oficiální formulace mluví o přípravě a o listopadové baráži, nikoli o trvalém rozšíření štábu. Je to záskok s jasně vymezeným úkolem.
Přímé vysvětlení, proč Bílek sáhl právě po Rezkovi, zatím chybí. Dá se ale odvodit. Svaz okamžitě potřeboval někoho, kdo zná reprezentační chod, svazové prostředí i lidi kolem týmu. A takový trenér byl k dispozici v Teplicích.
Od Köstla přes Koubka až k jednadvacítce
Bývalý reprezentační útočník se k národnímu týmu poprvé jako trenér dostal v listopadu 2025. Tehdy byl součástí dočasného realizačního týmu Jaroslava Köstla u áčka. Krátce nato přišlo stálé místo.
Teplice v prosinci 2025 oznámily, že se Jan Rezek stal asistentem trenéra reprezentace pod nově příchozím Miroslavem Koubkem.
S ním absolvoval jarní baráž o mistrovství světa i samotný šampionát v létě 2026. Sport.cz ho během turnaje popisoval jako asistenta hlavního kouče. U áčka měl podle vlastních slov v rozhovoru pro iDNES na starosti hlavně standardní situace. Zda stejnou agendu dostane i u jednadvacítky, potvrzeno není.
Mistrovství světa ale dopadlo špatně. Česko ve skupině uhrálo jediný bod a vypadlo. Koubek podle Sport.cz skončil 30. června po dohodě s fotbalovou asociací a s ním skončil i jeho realizační tým. Samostatný důvod Rezkova odchodu se nikde neobjevil. Odešel jako součást štábu, jehož šéf končil.
Celou dobu přitom zůstával asistentem v Teplicích. Klub už při oznámení reprezentačního angažmá uvedl, že obě role lze skloubit. Dnes Rezek dál pracuje po boku hlavního trenéra Zdenka Frťaly. Nové vyjádření Teplic k listopadovému záskoku jsme nedohledali. Krátký reprezentační sraz by ale podle nás neměl být pro klub větší komplikací než předchozí povinnosti u áčka.
Dva asistenti, dva různé profily
Rezek a Bakoš nejsou zaměnitelní. Každý přináší něco jiného.
Marek Bakoš Jan Rezek Vztah k Bílkovi dlouholetý spolupracovník z Plzně bez doložené společné práce Práce u U21 asistent od roku 2025 dočasný záskok Reprezentační zkušenost mládežnický výběr áčko v baráži i na MS 2026 Aktuální klubová praxe žádná asistent v Teplicích
Bakoš byl s Bílkem u plzeňského titulu v roce 2022 a u postupu do skupiny Ligy mistrů. Jako hráč je čtyřnásobným mistrem s Plzní a bývalým slovenským reprezentantem. Jeho síla je kontinuita a sehranost s hlavním trenérem.
Rezek nabízí čerstvost. Ještě v létě zažíval tlak světového šampionátu, každý týden prožívá ligový provoz. Sehranost s Bílkem a znalost kabiny jednadvacítky ale bude dohánět za pochodu. Podle nás jde o minimalizaci škody, ne o taktickou revoluci. Žádný zdroj neuvádí, že by jeho příchod měl změnit herní pojetí týmu.
O co se hraje a kdy se dívat
V sázce je postup na mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které se uskuteční od 16. června do 3. července 2027 v Albánii a Srbsku. Podle
UEFA rozhodnou dvojzápasy osmi týmů z druhých míst o posledních čtyřech postupujících. 1. zápas: Turecko proti Česku, pátek 13. listopadu, výkop v 17:00, hraje se podle televizního programu v Rize. ČT sport vysílá od 16:50. Odveta: Česko proti Turecku, úterý 17. listopadu, výkop v 17:00, FINEP Arena v Hradci Králové. ČT sport vysílá od 16:40, záznam bude v iVysílání.
Čísla mluví pro Česko. Ve skupině B skončilo druhé s bilancí pěti výher, tří remíz a dvou porážek při skóre 17:6, nejlepším střelcem byl Lukáš Mašek s pěti góly. Turecko bylo druhé ve skupině H se třemi výhrami, čtyřmi remízami a jednou porážkou, skóre 9:8. Česká jednadvacítka jde do baráže už podesáté, což je rekord. Z devíti předchozích postoupila šestkrát.
Bílek ale neřeší jen štáb. Chybí mu Lukáš Ambros, Adam Ševínský a Ondřej Kričfaluši. Absenci dvou obránců sám označil za zásah do defenzivy. Výhodou může být Hradec, kde jednadvacítka remizovala s Portugalskem a výhrou nad Bulharskem si baráž zajistila.
Rezkův návrat není personální zemětřesení ve svazu, spíš ukázka toho, kam asociace sahá v krizi: po člověku, kterého zná a který zvládne naskočit okamžitě. Po létě, které skončilo jedním bodem na mistrovství světa, tak Koubkův bývalý asistent dostává šanci odjet z reprezentační akce s postupem.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl