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Koubkův muž zpátky u fotbalové reprezentace. Týmu do 21 let dočasně pomůže asistent Rezek

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Jan Rezek, který letos v létě stál na lavičce vedle Miroslava Koubka na mistrovství světa, se vrací do reprezentačního prostředí. Pomůže jednadvacítce v baráži s Tureckem.
Koubkův muž zpátky u fotbalové reprezentace. Týmu do 21 let dočasně pomůže asistent Rezek

Koubkův muž zpátky u fotbalové reprezentace. Týmu do 21 let dočasně pomůže asistent Rezek

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 23:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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