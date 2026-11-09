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Pokud máte doma banány, zkuste skvělý nepečený banánový zákusek s pudinkem a šlehačkou

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Skvělý recept pro dny, kdy doma leží přezrálé banány a nikomu se nechce zapínat trouba. Nepečený banánový zákusek s pudinkem a šlehačkou je rychlý, krémový a díky sušenkovému základu i hezky drží tvar.
Obrázek k receptu s názvem Máte doma banány? Zkuste nepečený banánový zákusek s pudinkem a šlehačkou, který zvládnete bez pečení

Obrázek k receptu s názvem Máte doma banány? Zkuste nepečený banánový zákusek s pudinkem a šlehačkou, který zvládnete bez pečení

Zdroj: Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Recept s názvem Máte doma banány? Zkuste nepečený banánový zákusek s pudinkem a šlehačkou, který zvládnete bez pečení
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 23:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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