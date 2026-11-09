Pokud máte doma banány, zkuste skvělý nepečený banánový zákusek s pudinkem a šlehačkou

Přezrálé banány u nás doma většinou v koši nekončí. Když už je nikdo nechce jen tak, přijdou do banánové bábovky nebo do chlebíčku. Na tenhle nepečený banánový zákusek se ale hodí spíš pěkné světlé banány, protože mají dělat parádu nahoře a je lepší je přidat až těsně před podáváním. Jinak rychle ztmavn ou. Trouba zůstane vypnutá, práce kolem toho moc není a dětem podobné sladké vrstvy se sušenkovým spodkem mizí z talířků docela spolehlivě. Mně se na něm líbí hlavně kombinace banánového pudinku, jemné šlehačky a úplně obyčejného základu ze sušenek. Na stole působí skoro slavnostně, i když u něj člověk nestráví půl odpoledne.
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mají jednu výhodu: často se dají poskládat z věcí, které už doma někde jsou. Ve spíži balíček piškotů nebo sušenek, v lednici mléko, kousek másla, smetana. Někdo dělá základ z piškotů, jiný raději ze sušenek, pudink se uvaří klasicky z mléka a cukru a navrch přijde dezerty šlehačka, případně krém zjemněný tvarohem. Tady počítám s kulatou formou o průměru 20 cm a s máslovějším pudinkovým krémem. Drží dobře, řeže se čistěji a při servírování se zákusek nerozjede na talíři hned po prvním řezu. Banány v nepečených dezertech dávají smysl
Banán je pro
vděčná surovina. Je sladký, měkký a není potřeba ho nijak zvlášť upravovat. nepečené dezerty Recept na rychlý nepečený banánový zákusek s pudinkem a šlehačkou
Doba přípravy: 25 minut Doba chlazení: nejméně 4 hodiny Počet porcí: 8 až 10 kousků Ingredience pro přípravu
Základ: 200 g dětských piškotů nebo sušenek 125 g rozpuštěného másla nebo rostlinného tuku
Pudinková náplň: 1 balení banánového pudinku, tedy 38 g 3 lžíce cukru 500 ml mléka 125 g měkkého másla nebo rostlinného tuku
Vrchní vrstva: 250 ml smetany ke šlehání 1 lžíce moučkového cukru 20 g vanilkového cukru 2 až 3 banány Postup přípravy nepečeného banánového dezertu
1. Připravte si formu o průměru 20 cm. Dno vyložte pečicím papírem, pokud chcete mít jistotu, že půjde hotový dezert po ztuhnutí lépe vyjmout.
2. Piškoty nebo sušenky rozdrťte najemno. Smíchejte je s rozpuštěným máslem a směs pevně natlačte na dno formy. Povrch uhlaďte lžící. Formu dejte na chvíli do lednice, aby základ trochu ztuhl. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Piškotový základ ve formě nechte ztuhnout v lednici.
3. Do menšího hrnce nalijte většinu mléka. Ve zbytku studeného mléka rozmíchejte banánový pudink s cukrem. Vyplatí se směs pořádně prošlehat, hrudky se pak v horkém mléce dohánějí špatně.
4. Pudink uvařte běžným způsobem do husté konzistence. Míchejte hlavně u dna, tam se umí chytit nejrychleji. Hotový pudink odstavte a nechte ho krátce zchladnout. Nemá být studený ani úplně tuhý, spíš vlažný.
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5. Do vlažného pudinku zašlehejte měkké máslo nebo rostlinný tuk. Krém má být hladký, bez hrudek. Kdyby působil moc hutně, ještě ho chvíli promíchejte metličkou; většinou po chvíli povolí. Pudinkový krém naneste na ztuhlou piškotovou vrstvu. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Hotový krém naneste na ztuhlý piškotový základ.
6. Ve studené míse vyšlehejte smetanu ke šlehání s moučkovým cukrem a vanilkovým cukrem . Šlehačka má držet tvar, ale nepřešlehejte ji. Jakmile za metlami zůstává viditelná stopa, je hotovo.
7. Šlehačku rozprostřete na pudinkovou vrstvu a rozetřete ji až ke krajům. Vršek můžete posypat trochou rozdrcených sušenek nebo doplnit několika kolečky banánu. Když se vám nechce zdobit, nic se neděje, zákusek obstojí i jednoduše. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Na krém rozprostřete šlehačku.
Hotový moučník dejte do lednice alespoň na 8. 4 hodiny. Lepší je nechat ho chladit přes noc. Podávejte dobře vychlazený. V lednici vydrží zhruba 2 dny, jen banány určené nahoru přidávejte raději až před podáváním. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Krájíme řádně ztuhlý a banány přidejte těsně před podáváním. Rady Chcete-li dezert trochu odlehčit, nahraďte část másla v krému měkkým tvarohem. Podobná úprava se používá i v dalších domácích verzích tohoto moučníku. Pro větší pekáček se vyplatí navýšit množství tekutin. V jedné z často sdílených variant se používá 750 ml mléka a 4 lžíce cukru, což se hodí hlavně tehdy, když chystáte moučník pro víc lidí. Zákusek se nejlépe krájí nožem namočeným v horké vodě a otřeným dosucha. Okraje řezů pak zůstanou čistší.
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