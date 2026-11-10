Miloš Zeman na Hradě skončil, s bouřlivými výroky však pokračuje: Těmito kontroverzními momenty zastínil i Petra Pavla

Prezidentský mandát mu skončil, chuť komentovat politiku ale evidentně ne. Miloš Zeman zůstává veřejně aktivní a kritizuje, co může.
Když Miloš Zeman v březnu 2023 opouštěl Pražský hrad, skončila spolu s ním jedna výrazná kapitola české politiky. Z veřejného prostoru ale nezmizel, jak nám na In-Lifestyle samozřejmě neuniklo. Pořád poskytuje rozhovory, komentuje rozhodnutí vlády i současné hlavy státu a s železnou pravidelností dokazuje, že politický důchod pro něj rozhodně neznamená mlčení. Jeho vystupování tak stále připomíná dobu, kdy měl k dispozici vysokou státní pozici i pravidelnou pozornost médií.
Když prezident vysvětloval slovo „pussy“ nebo se kácí u klenotů
Pro jeden z největších přešlapů se musíme vrátit do května 2013 ke slavnostnímu vyzvedávání korunovačních klenotů. Prezident tehdy před televizními kamerami působil hodně malátně, měl nejistý krok, vrávoral a v jednu chvíli se musel opřít o zeď. Pražský hrad jeho stav vysvětloval lehkou virózou a únavou z nabitého pracovního programu. Jenže veřejnost tomu moc nevěřila. Zeman navíc krátce před ceremonií navštívil recepci na ruském velvyslanectví, kde si podle dobových zpráv připil bílým vínem. Zeman opilost odmítl a později dle
iDnes nabídl vlastní vysvětlení: kromě chřipky ho prý vyčerpalo také 90 točitých schodů bez zábradlí, které musel před ceremoniálem zdolat.
Jednu z dalších kontroverzí vyvolal také v listopadu 2014 v rozhlasovém pořadu Hovory z Lán. V přímém vysílání použil několik hrubých výrazů při komentování ruské skupiny Pussy Riot i služebního zákona. Jeho vysvětlování anglického slova „pussy“ se stalo jednou z nejznámějších jazykových afér jeho prezidentství. Zeman své vyjadřování hájil tím, že chtěl poukázat na pokrytectví při používání vulgarit. V březnu 2023 navíc při hodnocení svého prezidentství na
CNN Prima NEWS prohlásil: „Vždy jsem byl nezdvořilý člověk, to mi zůstane až do konce.“
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Ani jako exprezident nezklamal
Jedno z témat, které Zemana provází i po skončení prezidentského mandátu, je jeho někdejší vztah k Rusku a Vladimiru Putinovi. V listopadu 2023 přiznal, že se v ruském prezidentovi zmýlil. Putina tehdy označil za člověka, který škodí nejen Ukrajině, ale také vlastní zemi. Jeho pozdější přiznání však nezastavilo kritiku jeho předchozích postojů. Zeman totiž ještě před ruskou invazí dlouhodobě prosazoval vstřícnější vztahy s Moskvou a zpochybňoval některé kroky západních spojenců vůči Rusku.
V roce 2025 pak veřejně vyzýval občany, aby v parlamentních volbách podpořili některou z opozičních stran. Současně se vymezoval vůči vládě Petra Fialy a ostře komentoval její jednotlivé kroky. Jeho vystupování vyvolávalo otázky, zda se bývalý prezident skutečně stáhl do politického důchodu, nebo se dál snaží ovlivňovat veřejnou debatu. Zeman přitom nikdy neskrýval, že si chce zachovat vliv a že hodlá své názory říkat bez ohledu na to, komu se budou líbit.
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Zeman se také opakovaně odmítl zúčastnit předávání státních vyznamenání na Pražském hradě, které pořádá Petr Pavel. V říjnu 2026 svou neúčast vysvětlil tím, že nemá rád „formální gesta bez obsahu“ a vadí mu také výběr některých oceněných. Místo toho přijal pozvání na shromáždění Českého svazu bojovníků za svobodu, organizace, s níž se v minulosti pojily kontroverze kvůli některým jejím oceněním.
Šperky z prezidentského skladu vzbudily otázky
Kontroverze spojené se Zemanovým působením se netýkaly pouze jeho slov. Po nástupu Petra Pavla na Hrad se začalo mluvit také o prezidentském skladu darů. Podle zjištění
Seznam Zpráv nakoupila Kancelář prezidenta republiky za Zemanova působení dary za více než 23 milionů korun. Mezi předměty byly také šperky s diamanty a zlaté výrobky. Některé se dostaly k lidem z okruhu prezidenta a jeho spolupracovníků.
Pozornost vzbudila například brož s polodrahokamy v hodnotě necelých deseti tisíc korun. Hradní evidence uváděla jako její příjemkyni Alex Mynářovou, manželku tehdejšího kancléře. Ta ale popřela, že by šperk od Zemana nebo svého manžela dostala. Po předání úřadu novému prezidentovi zůstal sklad téměř prázdný. Mynář výhrady odmítal a tvrdil, že předměty byly dary. Zjištění o nakládání s nimi tak zůstávají jednou z připomínek fungování někdejšího hradního týmu.
Pavel a Zeman: Dva odlišné styly
Rozdíl mezi Zemanem a jeho nástupcem je viditelný snad ve všem. Petr Pavel se snaží vystupovat klidněji a více institucionálně, zatímco jeho předchůdce dává přednost osobním komentářům, ironii a ostrým soudům. Zeman se navíc do svého nástupce pravidelně pouští. V říjnu 2026 například Pavla označil za „zážitkového prezidenta“ v souvislosti s jeho návratem z dovolené v Maroku kvůli volbám.
Zajímavé ale je, že bývalý prezident nevylučuje ani další politickou ambici. V srpnu 2026 v rozhovoru pro
iDnes přiznal, že ho láká znovu kandidovat na Hrad. Následně ale mluvil o kandidatuře spíše jako o pokušení, zároveň totiž zdůraznil, že se nechce stát „českým Bidenem“.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
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Miloš Zeman na Hradě skončil, kontroverze však přetrvávají. Svými výroky často přilévá olej do ohně byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.