Fotbalová reprezentace nabírá na síle. Fit jsou po zranění Hložek i Coufal

V pondělí se na srazu sešlo všech 24 hráčů, které trenér Santi Denia nominoval. Nikdo nevypadl a nikoho nebylo potřeba narychlo nahrazovat. „Všichni jsou připraveni a v dobré náladě,“ hlásil asistent Radek Bejbl, který za realizační tým vystoupil na úvodní tiskové konferenci. Po předchozích srazech, kdy štáb skládal sestavu z toho, co zbylo, je to výrazná změna. Zvlášť když první soupeř přijede ve čtvrtek na Letnou jako úřadující mistr světa i Evropy.
Hložek a Coufal: jeden vynechaný zápas a zpátky na hřišti
Obě jména minulý týden reprezentačnímu štábu nejspíš zvýšila tep. Hložek s Coufalem kvůli drobným svalovým potížím vynechali čtvrteční zápas Hoffenheimu v Evropské lize. Přesnou diagnózu klub ani reprezentace nezveřejnili. Podle dalšího vývoje šlo spíš o preventivní pauzu než o vážnější zranění.
O víkendu už totiž oba nastoupili v bundeslize. Coufal podle Bejbla odehrál celé utkání. Pak ho čekala noční cesta autem do Prahy. „Regeneraci to moc neprospělo,“ přiznal asistent trenéra podle
ČT sport.
Pro Deniu jsou oba důležití z různých důvodů. Coufal patří k nejzkušenějším hráčům nominace a na pravé straně obrany přináší klid, který se proti Španělsku hodí víc než kdy jindy. Hložek umí hrát na hrotu, ale také se stáhnout do mezihry a spojovat zálohu s útokem. Trenér tuhle jeho univerzálnost oceňoval už dřív. Teď je ještě cennější, protože několik dalších ofenzivních variant chybí.
Fit neznamená automaticky devadesát minut naplno
Slovo „fit“ má v řeči realizačního týmu konkrétní význam. Hráč je zdravý, může trénovat a je k dispozici pro zápas. Neznamená to, že bude stoprocentně čerstvý na celý zápas proti týmu, který soupeře dokáže uhnat k smrti.
Štáb s tím počítá. První dny srazu rozdělil na regenerační a plný tréninkový režim podle toho, kdo kolik v klubu odehrál. Cílem bylo mít ve středu všechny v plném tréninkovém zatížení. U čtyřiatřicetiletého Coufala, který má v nohách celý zápas a noc za volantem, dává takové dávkování smysl.
Kdo nastoupí v základu, štáb zatím neprozradil. Podle nás ale proti Španělsku nejde jen o jedenáct jmen na soupisce. Rozhodovat může i to, koho má trenér na lavičce v 60. minutě, kdy domácím obvykle začnou docházet síly.
Souček zpátky, dva nováčci a stále dlouhá marodka
Zdravotní stav není jediný důvod, proč kádr působí silněji. Po letním mistrovství světa se do týmu vrací kapitánský typ Tomáš Souček. Po zdravotních absencích jsou zpátky David Jurásek, David Zima a Lukáš Provod. Do nominace se vrátili také Adam Gabriel a Kryštof Daněk.
Zajímavé jsou i dvě nová jména:
Idris Hopi z Teplic, rychlé křídlo, které je silné v soubojích jeden na jednoho, David Kozel z Mladé Boleslavi, záložník do role „osmičky“, který podle Denii může středu hřiště hodně přinést.
Seznam chybějících je ovšem stále dlouhý. Kvůli zranění zůstali mimo nominaci Pavel Šulc, Robin Hranáč, Adam Karabec, Ondřej Lingr, Matěj Ryneš a Ondřej Kričfaluši, jak uvádí
ČT sport. Zvlášť Šulc a Karabec by v útočné fázi chyběli každému trenérovi. Proto je Hložkův návrat tak podstatný. Bez něj by Denia v ofenzivě skládal z ještě menšího počtu dílů. Španělsko bez Yamala je pořád Španělsko
Soupeř přiveze do Prahy bilanci, která nepotřebuje komentář: čtyři zápasy, dvanáct bodů, jisté čtvrtfinále Ligy národů. Podle
RFEF se Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal a brankář David Raya připojí k týmu až v průběhu týdne. Španělská média navíc uvádějí, že Yamal s Oyarzabalem zápas v Praze vynechají.
Úleva je to jen částečná. V kádru zůstávají Unai Simón, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Nico Williams, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte i Dean Huijsen. Většina reprezentací by za takovou sestavu dala hodně.
Historie také nepomáhá. Samostatné Česko Španělsko nikdy neporazilo. Nejcennějším výsledkem zůstává remíza 2:2 v Lize národů z června 2022. Říjnový zápas v Oviedu skončil porážkou 1:3.
Česko je naopak po čtyřech zápasech skupiny bez bodu. Mezi týmy na posledních místech je druhé nejslabší, o jediný gól před Tureckem. Dva nejhorší celky ze čtvrtých míst sestoupí přímo do Ligy B. Bejbl proto cíl srazu formuloval prakticky: předvést kvalitní výkony, získat body a zůstat ve hře až do nedělního zápasu v Chorvatsku.
Kdy a kde se hraje:
Zápas Termín Místo Přenos Česko vs. Španělsko čt 12. 11., 20:45 epet ARENA, Letná ČT sport (studio od 19:30) Chorvatsko vs. Česko ne 15. 11., 20:45 Osijek ČT sport
Na zápas na Letné je o lístky velký zájem. Na sekundárním tržišti TicketSwap nebyly k pondělí k dispozici žádné vstupenky a čekalo na ně přes 350 zájemců. Pro aktuální nabídku je nejlepší sledovat aplikaci Fotbal+ a oficiální kanály svazu.
Denia chce na srazu ukázat solidní defenzivu, ale i odvážnější presink a pestřejší útok. Proti Pedrimu a Nicu Williamsovi to bude zkouška bez slitování. Kompletní kádr s Coufalem na kraji obrany a Hložkem vepředu z Česka favorita neudělá, dává mu ale něco, co v minulých měsících chybělo: možnost skutečně vybírat.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl