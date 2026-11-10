Kaštanová roláda s bohatou krémovou vrstvou. Sladký dezert, který se při každém soustu příjemně rozplývá

Kaštanová roláda je ten typ moučníku, který na talíři vypadá svátečně, ale v domácí kuchyni kvůli němu člověk nemusí propadat panice. Peču ji hlavně tehdy, když chci ke kávě něco slavnostnějšího, jenže ne těžký máslový dort. Základ obstará kaštanové pyré v jemném máslovém krému a piškotový plát, který se stáčí ještě za tepla, aby později nepraskal.
Na téhle roládě je mi
sympatické, že má trochu starší, poctivý ráz. V dobrém. Není to zákusek, nad kterým strávíte celé odpoledne, přesto na stole nevypadá obyčejně. Uvnitř je přesně to, co se od domácího moučníku čeká: měkké těsto, poctivý krém a tenká vrstva , která chuť kaštanů džemu pěkně podrží.
Celé to stojí na
jednoduché věci. Upečený plát se hned překlopí na utěrku a ještě teplý se stočí. Díky tomu si zvykne na tvar a při plnění se tolik neláme. Tenhle krok se opakuje i u jiných kaštanových rolád a není tam jen tak pro pořádek. Doma umí rozhodnout o tom, jestli budete krájet pěkné , nebo řezy zachraňovat popraskaný piškot.
Můj tip zní: Kaštanové pyré vytáhněte z mrazáku včas a nechte ho opravdu povolit. Když je studené nebo ještě zčásti tuhé, krém se hůř šlehá a máslo v něm může dělat drobné hrudky. Recept na lahodnou kaštanovou roládu
Doba přípravy: zhruba 50 minut + chlazení Doba pečení: asi 12 až 15 minut Počet porcí: přibližně 10 až 12 plátků Ingredience k přípravě
Těsto: 6 ks vajec velikosti M 6 lžic polohrubé mouky 6 lžic práškového cukru
Náplň: 200 g měkkého másla 200 g kaštanového pyré, rozmrazeného 180 g práškového cukru 4 vrchovaté lžíce jahodového džemu
Poleva: 80 g bílé čokolády 2 lžičky oleje trochu mléčné čokolády na dozdobení Postup přípravy domácí kaštanové rolády
1. Troubu zapněte na 180 °C a připravte si plech vyložený pečicím papírem. Pro roládu je lepší nižší plech, aby se piškotový plát propekl rovnoměrně a zůstal pružný.
2. Vejce rozdělte na bílky a žloutky. Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Žloutky ušlehejte s práškovým cukrem do světlé pěny, měla by být nadýchaná a o něco světlejší než na začátku.
3. Do žloutkové pěny postupně zapracujte polohrubou mouku. Nakonec po částech vmíchejte sníh z bílků. Tady se vyplatí nespěchat a vzít si stěrku, ne šlehač. Když těsto zbytečně spadne, roláda už to moc nedožene.
4. Těsto rozetřete na plech do tenké a pokud možno rovnoměrné vrstvy. Pečte asi 12 až 15 minut, jen dokud povrch lehce nezezlátne. Piškot má zůstat pružný, ne suchý jako sušenka.
5. Hned po vytažení z trouby plát překlopte na čistou kuchyňskou utěrku nebo na nový arch pečicího papíru. Původní papír opatrně stáhněte a ještě teplý piškot stočte. V téhle poloze ho nechte vychladnout. Díky tomu má roláda nepraskat, nebo alespoň výrazně méně. Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Příprava kaštanové rolády Zatím připravte krém
6. Měkké máslo vyšlehejte do pěny, postupně přidávejte práškový cukr a nakonec zašlehejte kaštanové pyré. Výsledný krém má být hladký, pevnější, ale pořád dobře roztíratelný.
7. Vychladlý plát pomalu rozviňte. Nejprve ho potřete tenkou vrstvou jahodového džemu. Přidá trochu svěžesti a jemnou kyselost, která se ke kaštanům hodí víc, než by se možná zdálo.
8. Na džem naneste většinu kaštanového krému. Menší část si můžete nechat na zapravení povrchu nebo boků, pokud bude potřeba. Krém roztírejte skoro ke krajům, jen u posledního okraje nechte zhruba centimetr volný, aby při stáčení zbytečně neutíkal ven.
Klasický harlekýn na plechu v domácím provedení. Spojení kakaového těsta a dvou krémových vrstev
9. Roládu znovu stočte, pevně, ale bez násilí. Přesuňte ji na tác nebo delší prkénko spojem dolů a dejte alespoň na 30 minut do chladu. Krém zpevní a s roládou se pak lépe pracuje.
10. Přichystejte polevu. Ve vodní lázni, případně opatrně po krátkých intervalech, rozpusťte bílou čokoládu s olejem. Olej pomůže tomu, aby byla poleva hladší a lépe se po roládě roztírala.
11. Vychlazenou roládu polijte bílou čokoládou. Nakonec přidejte trochu rozpuštěné mléčné čokolády. Stačí tenké proužky, klidně jen vidličkou. Nevypadá to pracně, ale na řezu to udělá pěkný efekt.
12. Hotovou kaštanovou roládu dejte ještě na chvíli do lednice, aby poleva zatuhla. Krájejte ji ostrým nožem na plátky a podávejte vychlazenou ke kávě. Dobře zabalená vydrží v lednici do druhého dne; často bývá druhý den ještě lepší, protože džem, krém a piškot se víc propojí. Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Kaštanová roláda Rady Když se vám zdá krém příliš měkký, dejte ho na 10 až 15 minut do lednice. Pak se bude roztírat klidněji a nebude tolik ujíždět. Se stáčením neotálejte, ale nenechávejte plát úplně vychladnout rozložený. Nejlépe se pracuje s piškotem, který je ještě teplý nebo aspoň vlažný. Pokud chcete drobnou změnu, zkuste místo jahodového džemu rybízový. Je kyselejší a ke kaštanové chuti sedí velmi dobře.
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Zdroj: Se souhlasem
Taká obyčajná žienka domáca