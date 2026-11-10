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Kaštanová roláda s bohatou krémovou vrstvou. Sladký dezert, který se při každém soustu příjemně rozplývá

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Kaštanová roláda patří k dezertům, které vypadají slavnostně, ale doma se dají zvládnout bez zbytečného stresu. Dělám ji hlavně ve chvíli, kdy chci něco svátečního ke kávě, přitom ne přehnaně těžkého. Hlavní roli tu hraje kaštanové pyré v jemném máslovém krému a piškotový plát, který se sroluje ještě teplý, takže pak nepraská.
Obrázek receptu na kaštanovou roládu.

Obrázek receptu na kaštanovou roládu.

Zdroj: Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Recept na kaštanovou roládu.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 02:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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