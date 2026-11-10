Kvíz o profesích našich předků: 10 otázek o řemeslech, která téměř zmizela, ukáže, kdo si ještě pamatuje jejich význam

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o řemeslech a profesích, které kdysi patřily k běžnému životu. Dnes je zná ale už jen málokdo. Připomeňte si, čím se živili naši předkové.
Lidské potřeby se nemění většinou naráz. Spíš pomalu, nenápadně, ale jistě. Před sto lety by ve větší vesnici málokoho zarazil bednář, kolář nebo provazník. Bez jejich práce se hospodářství neobešlo, ať šlo o statek, hospodu nebo obyčejnou domácnost. Kolář se staral o kola a části vozů. A vůz tehdy nebyl žádný doplněk navíc. Bez něj se nic nepřevezlo. Zavzpomínejte v našem kvízu na In-Lifestyle i na další stará povolání.
Každá doba potřebuje něco jiného
Průmyslová výroba pak s tímhle pořádkem poměrně rychle pohnula. Zboží z továren bývalo levnější, snáz dostupné a mnozí řemeslníci najednou ztratili práci, která předtím dávala smysl po generace. U některých profesí to byl skoro zlom ze dne na den, jiné mizely dlouho a potichu. Mezi zaniklá řemesla se počítají třeba i ženy, které propojovaly telefonní hovory. V českých zemích se toto povolání objevilo v roce 1882 a oficiálně skončilo až v roce 2002. Dnes to zní jako obrázek z černobílého filmu, jenže tehdy šlo o normální zaměstnání.
Některá slova v češtině zůstala, i když práce, kterou označovala, dávno zmizela. Slovo řešeto zná asi většina lidí. Ale řešetář? Tady už to bývá horší. A co měl přesně na starosti pohodný, kterému se říkalo také ras? U takových názvů se člověk snadno zasekne.
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Řemesla, která zmizela tiše a bez rozloučení
Některá dávná povolání mají dnes zvláštní, skoro literární odstín. Třeba předčítač v továrnách. Jeho práce spočívala v tom, že dělníkům u strojů nahlas četl denní tisk. Mělo jim to zkrátit směnu a současně přinést zprávy ze světa. Z dnešního pohledu to působí trochu nepravděpodobně, možná až bizarně, ale byla to skutečná profese. Zajímavé je i to, že tito předčítači dodnes fungují. Jiná řemesla žádnou romantiku moc neměla. Byla hlavně potřebná.
Seznam starých profesí je překvapivě dlouhý. Každé z těch povolání mělo své místo, zákazníky i praktický důvod existence. Jenže pak přišel jiný způsob výroby, levnější materiál nebo stroj. A práce, která dřív živila celé rodiny, se pomalu vytratila. Teď už je na řadě kvíz. Zkuste poznat, čím se tahle povolání zabývala, a jestli vám jejich názvy ještě něco říkají. Zvládnete to bez chyby?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech MUNI.cz, Wikipedie, G.cz
Tento příspěvek Test znalostí o zaniklých řemeslech: Minimálně 8 z 10 bodů získají jen lidé s výborným přehledem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.