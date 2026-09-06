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Motorola Edge 70 Plus: Extrémní displej a velká baterie v rozporuplném balení

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Motorola tento týden představila například nové chytré hodinky Moto Watch Ultra, ale kromě toho jsme se dočkali i mobilu Motorola Edge 70 Plus. Ten v...
Motorola Edge 70 Plus: Extrémní displej a velká baterie v rozporuplném balení

Motorola Edge 70 Plus: Extrémní displej a velká baterie v rozporuplném balení

Zdroj: Motorola
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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