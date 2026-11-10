Nové záplaty pro iOS a další systémy Applu řeší vážné bezpečnostní trhliny

Nové záplaty pro iOS a další systémy Applu řeší vážné bezpečnostní trhlinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nové záplaty pro iOS a další systémy Applu řeší vážné bezpečnostní trhlinyZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 10.11.2026 05:17
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