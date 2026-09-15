Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Apple vydal iPadOS 27 a watchOS 27: Přehled klíčových novinek

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Apple aktuálně nabízí v předobjednávkách nové modely iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Duo. Mezitím již vydal novou verzi systému pro iPhony,...
Apple vydal iPadOS 27 a watchOS 27: Přehled klíčových novinek

Apple vydal iPadOS 27 a watchOS 27: Přehled klíčových novinek

Zdroj: Apple
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Samsung Galaxy A18 míří do Evropy: AMOLED displej a dlouhá softwarová podpora
Samsung Galaxy A18 míří do Evropy: AMOLED displej a dlouhá softwarová podpora
Canon, Sony, Huawei a OPPO sdílejí technologie v rámci Tulip
Canon, Sony, Huawei a OPPO sdílejí technologie v rámci Tulip

Možná si ještě pamatujete na velké patentové války, které se odehrávaly mezi největšími společnostmi v...

MediaTek představil Dimensity 9600 Pro a 9600M. Vlajkový čip sází na 2nm proces a nová jádra Arm C2
MediaTek představil Dimensity 9600 Pro a 9600M. Vlajkový čip sází na 2nm proces a nová jádra Arm C2

Druhá polovina roku vždy patří velkým technologickým novinkám ve světě smartphonů. Sice máme za sebou...

Nový Samsung Galaxy A08 sází na dlouhou softwarovou podporu a 6000mAh baterii
Nový Samsung Galaxy A08 sází na dlouhou softwarovou podporu a 6000mAh baterii

Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinky v základní sérii mobilů od Samsungu a nyní zde máme další...

Test Tesla Model Y Standard – Sázka na minimalismus a rychlý software
Test Tesla Model Y Standard – Sázka na minimalismus a rychlý software

Pár modelů od Tesly či jiné elektromobily jsme už u nás na webu testovali. Tentokrát se podíváme na úplný...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.