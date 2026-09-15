Apple vydal iPadOS 27 a watchOS 27: Přehled klíčových novinekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple vydal iPadOS 27 a watchOS 27: Přehled klíčových novinek
Možná si ještě pamatujete na velké patentové války, které se odehrávaly mezi největšími společnostmi v...
Druhá polovina roku vždy patří velkým technologickým novinkám ve světě smartphonů. Sice máme za sebou...
Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinky v základní sérii mobilů od Samsungu a nyní zde máme další...
Pár modelů od Tesly či jiné elektromobily jsme už u nás na webu testovali. Tentokrát se podíváme na úplný...
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