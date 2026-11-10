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Samsung plánuje placenou verzi Galaxy AI a omezí některé stávající funkce

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Provozování AI služeb není levnou záležitostí, byť to nyní v některých případech vypadá, že je vše zadarmo. Někdo ale musí zaplatit za provoz AI. Většinou...
Samsung plánuje placenou verzi Galaxy AI a omezí některé stávající funkce

Samsung plánuje placenou verzi Galaxy AI a omezí některé stávající funkce

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 07:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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