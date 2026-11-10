Samsung plánuje placenou verzi Galaxy AI a omezí některé stávající funkce

Samsung plánuje placenou verzi Galaxy AI a omezí některé stávající funkcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Samsung plánuje placenou verzi Galaxy AI a omezí některé stávající funkceZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 10.11.2026 07:28
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