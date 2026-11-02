Show Jana Krause: Artur Štaidl promluví o pomoci psychologa i návratu k hudbě a moderátor vyzpovídá soukromého detektiva

Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima
V úterní Show Jana Krause se představí potomek slavných rodičů Artur Štaidl, který promluví o svém návratu k hudbě i o pomoci psychologa. Na červenou sedačku usedne také moderátorova životní partnerka Ivana Chýlková s hereckým kolegou Petrem Uhlíkem. Sestavu hostů doplní soukromý detektiv Vladimír Vlčák. Artur Štaidl se po letech vrací k muzice
Syn zpěvačky Ivety Bartošové a skladatele Ladislava Štaidla představí v pořadu svou novou kapelu Bananazz. Jeho profesní dráha ale dříve hudební směr příliš nepřipomínala. „Dělal jsem dlouho v gastru. Za barem, vařil jsem kávu, v kuchyni jsem nezůstal moc dlouho. Dnes podnikám, máme společnost, která se věnuje rekonstrukci nemovitostí,“ popsal moderátorovi své zkušenosti.
Jan Kraus na hostovi ocenil jeho voskovaný knír a netajil se tím, že ho kvůli jeho životnímu osudu považuje za hrdinu. „Ani sám nevím, jak jsem se s tím rodinným příběhem naučil fungovat. Věnoval jsem se terapii, psychologii – a jsem tady. A podnikám asi tři, čtyři roky a vrátil jsem se k muzice, po dlouhé době, už mi chyběla,“ vysvětlil Artur Štaidl.
Během rozhovoru došlo i na bilancování rodinných vztahů a počítání sourozenců. Řeč se stočila také na jeho partnerský život, o kterém Jan Kraus podotkl: „To se dá považovat za perspektivní.“
Ivana Chýlková vybírala kolegu pro divadelní hit
Jako první si ovšem Jan Kraus pozval do studia herce z divadelní hry Švýcarsko, kterými jsou Petr Uhlík a Ivana Chýlková. Hned v úvodu diváky upozornil na střet zájmů, jelikož herečka je jeho životní partnerkou. „Hra Švýcarsko rodinu Krausů zavalila temnotou,“ uvedl moderátor jejich společný divadelní projekt.
Ivana Chýlková následně osvětlila, jak si ke spolupráci vybrala právě Petra Uhlíka. „Dostala jsem nabídku, že pánové mají roli pro mne. Já si to přečetla, líbilo se mi to, ale podotkla jsem, že v tom hrajeme dva, kdo tedy bude ten druhý. Tak jsme seděli, přemýšleli a já jsem říkala, že mě Petr zaujal v jednom televizním seriálu. A já jsem ho chtěla vidět v divadle. Abych zjistila, jestli se mi pozdává, jak funguje s ostatními na jevišti… Tak jsem zjistila, že se nedere, ale je vynikající. A to je všechno.“
Soukromý detektiv pod dohledem zákona
Třetím hostem úterního večera bude Vladimír Vlčák. „Přišel maličko zakrytý, protože je soukromý detektiv. A jeho jméno je k jeho profesi ideální. Trochu mám pocit, že jsme teď skočili do seriálu,“ okomentoval Jan Kraus jeho příchod.
Záhy se začal zajímat o to, co vlastně soukromý detektiv v praxi dělá a jak často řeší podezření na nevěru. „Soukromý detektiv podle zákona nesmí skoro nic, na veřejných prostranstvích můžete sledovat, když vás někdo požádá,“ vysvětlil Vlčák s tím, že klienti chtějí především získat jistotu a nechtějí vypadat jako blázni. „Pokud osloví nás, dáme jim objektivní informace. To, jak s nimi naloží, je na nich.“
Samotný Jan Kraus úterní pořad odstartuje úvahou nad trendem takzvaných cosplayerek, které začaly prodávat nápoj ze svých nohou, na nějž muži čekají ve frontách. Vzápětí zavtipkuje, jestli by neměl s podobným byznysem začít také, nebo si bude nadále mýt nohy pouze zadarmo.
Premiérový díl Show Jana Krause můžete zhlédnout na
Primě v úterý 3. listopadu a již nyní na prima+. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).