Dívčí pokoj může být krásný i praktický zároveň. Správné barvy, nábytek a úložné prostory vytvoří ideální zázemí

Dospělí už si často nepamatují své sny z dětství o nádherném pokoji s různými pohodlnými schovávačkami. To je asi jeden z důvodů, proč jsou pokoje dětí často strohé a bez fantazie.
Při zařizování dívčího pokoje byste především měli mít na paměti, že jde o prostor, který má být útočištěm hlavně pro vaši dcerku, a
měl by tedy co nejvíce odpovídat jejím přáním a představám. Jde především o vytvoření prostoru, který bude uklidňující, kreativní a bude odrážet osobní styl vaší slečny. Není to snadný úkol, ale s troškou kreativity a fantazie se dají dělat zázraky. Základní barva
Pokud máte doma teprve miminko, nebo se na jeho příchod dokonce chystáte, skončíte pravděpodobně u tónů růžové barvy. Je to tak prostě zažité a
holkám se líbí růžová… Tedy alespoň podle obecných představ. Zhruba ve třech letech, kdy dítko začne leckdy velmi razantně projevovat svůj názor na věc, možná dostanete za růžovou barvu žlutou kartu a půjdete shánět materiál na malování. Některá děvčátka a slečny mají totiž na růžovou barvu alergii a i cukrovou vatu volí raději v jiné barvě. Fotografie: Unsplash
Pokud tedy vaše dcerka už umí mluvit, pravděpodobně víte, která barva se jí líbí. A když náhodou nevíte, zeptejte se raději předem,
vyhnete se tak zklamanému obličejíku při předávání nového pokoje. Nikdo nikdy neurčil, že dívčí pokoj nemůže být sladěný v modrých nebo zelených tónech. Zrovna tak se často na žádost dětí i dospívajících slečen obejde bez různých přeslazených detailů, jako jsou mašličky a volánky nejen v růžových tónech.
Výzdoba je o fantazii dítěte
Pravděpodobně znáte oblíbenou pohádkovou postavičku své předškolní princezny a určitě přemýšlíte o tom, jak ji zařadit do výzdoby pokojíčku.
Pro ty šikovnější se nabízí malba přímo na stěnu a pro ty ne tolik šikovné nějaký zakoupený obtisk nebo tapeta s pohádkovými výjevy. Čtyřletá dívenka bude pravděpodobně zářit nadšením, ale vy jste si zadělali na problém. Šestiletá prvňačka se už možná nebude chtít chlubit kamarádkám, že před rokem byla bezmezná obdivovatelka krtečka. Fotografie: Pixabay
Na to konto budete muset časem na její sílící nátlak tapetovat znovu. Je proto moudřejší dětského hrdinu respektovat a zařadit ho do výzdoby pokoje, ale
zároveň pamatovat na to, že se vkus bude měnit. Volte tedy raději plyšáky, závěsné plakáty nebo obrázky. Dobrou volbou je i povlečení s oblíbenou postavou. Díky dodržení tohoto triku nebudete muset při změně vkusu přestavovat celý pokoj. Dostatečné úložné prostory mají veliký význam
Většina dívek se v nepořádku necítí dobře. Je ale těžké udržovat pořádek tam, kde není dostatek úložných prostor. U dětských pokojů je tento fakt často opomíjen a pak není hromadící se věci kam uložit.
Pro malý pokoj je velkou výhodou postel s úložným prostorem. Ten nezabere prakticky žádné místo navíc a dokáže pohltit většinu hraček. Děvčata bývají často nadšená i z šuplíkových komod, kam mohou ukládat svá tajemství. I tady ale platí, že by budoucí obyvatelka měla mít hlavní slovo. Fotografie: Pixabay
Velké úspěchy v dívčích pokojích slaví také nástěnky. To by člověk nevěřil, co radosti dokáže udělat kus polystyrenu obalený látkou a zasazený do rámu. Dají se tam věšet
všechny krásné obrázky a momentální idolové dívčích srdcí, aniž by se musela slečna dožadovat nového hřebíku do zdi. Praktické využití je i zavěšení školního rozvrhu a rozpisu domácích povinností. To ale už tak oblíbené u nejmladší generace nebývá.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Jak zařídit dívčí pokoj tak, aby se líbil a zároveň byl funkční appeared first on BydlímeÚtulně.cz.