Ani Vídeň, ani Drážďany. Tohle vánoční město v Evropě láká Čechy svařákem za pár korun a bez davů turistů

Za adventní atmosférou vyráží do zahraničí každý rok spousta Čechů a většina z nich míří tam, kde už to zná. Vídeň a Drážďany patří k nejčastějším cílům. Hodinu cesty od rakouské metropole ale leží město, kam za svařeným vínem vyrážejí i někteří Vídeňané. Řeč je o Bratislavě.
Vídeňan jezdí na svařené víno za hranice
Loni v prosinci se v rakouských médiích objevil příběh muže z Vídně, kterého přestalo bavit utrácet na domácích trzích. Německý web Heidelberg24 jeho výpověď převzal z rakouského deníku Heute. Sedmatřicetiletý muž teď s přáteli jezdí za svařeným vínem do Bratislavy, kam se autobusem nebo vlakem dostane zhruba za hodinu.
Jedna jízda ho vyjde na 8 eur, na slovenských trzích pak sežene svařené víno už od 2,50 eura. Doma přitom podle svých slov platil za punč nejméně 6 eur.
Přečtěte si také: Konec babího léta. Od neděle v Česku přituhne a řidičům hrozí pokuta až 2 000 Kč
Spojení „pár korun“ berte s rezervou, zadarmo se nepije ani v Bratislavě. Rozdíl proti Vídni ale ucítíte v peněžence hned u prvního hrnku.
Kolik zaplatíte za hrnek
V roce 2024 stály dva decilitry svařeného vína na Hlavním i Hviezdoslavově náměstí shodně 3 eura. Při současném kurzu kolem 24,3 koruny za euro to vychází zhruba na 73 korun. Klasický punč se loni prodával obvykle za 4 eura.
Dva decilitry svařeného vína stály v roce 2024 na hlavních bratislavských trzích 3 eura, k tomu se platí vratná záloha za hrnek. Ilustrační foto. Zdroj: William Gevorg Urban / Pexels.
Ve Vídni se za stejné množství běžně platí 5 eur a víc a ovocné punče vyjdou ještě dráž. Při rodinném výletu, kdy se objednává několik hrnků najednou, se tenhle rozdíl rychle sčítá.
Přečtěte si také: Češi prchají před zimou na tento ostrov. Moře má koncem října 25 °C a týden stojí pár tisíc
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Nápoj Bratislava Vídeň Svařené víno (2 dl) 3 eura, zhruba 73 korun (rok 2024) běžně 5 eur a víc Punč klasický obvykle za 4 eura (loni) ovocné punče ještě dráž
Hrnky jsou zálohované, ke každému nápoji se v Bratislavě účtují 2 eura navíc. Peníze vám vrátí, jakmile hrnek u stánku odevzdáte. Komu se zalíbí, ten si ho může nechat na památku.
Britové ji řadí mezi nejvýhodnější
Bratislava boduje i v mezinárodním srovnání. Britská společnost Post Office Travel Money každý rok počítá, kolik stojí víkendový výlet na vánoční trhy v evropských městech. Do výpočtu zahrnuje letenky, hotel, večeře i občerstvení u stánků. V roce 2024 vyšla Bratislava jako nejlevnější a loni klesla na třetí příčku za litevský Vilnius a lotyšskou Rigu. Vídeň skončila jako druhé nejdražší město z patnácti a Praha byla v pořadí od nejlevnějšího třináctá.
Přečtěte si také: Ani Kanáry, ani Egypt. Češi si na zimu zamilovali tuhle destinaci, kde je v lednu 20 stupňů a ceny jako doma
Britské tabulky počítají s letenkami a hotelem. Českého výletníka, který přijede vlakem nebo autem, zajímá hlavně útrata na místě a právě jídlo s pitím vycházejí v Bratislavě příznivě.
Kdy přijet, abyste se nemačkali
Bratislavské trhy jsou menší a komornější než vídeňské, úplné prázdno ale nečekejte. Nejvíc lidí se sejde v den zahájení a o sobotách a nedělích. Kdo může přijet v pracovní den dopoledne, má u pultů víc místa.
Nasvícené staré město má sice nejhezčí atmosféru po setmění, jenže právě tehdy se do uliček nahrne nejvíc lidí. Rozumným kompromisem je dorazit po obědě a zůstat, dokud se nerozsvítí výzdoba.
Přečtěte si také: Stát od ledna zvedá Čechům nejnižší důchod až o 540 Kč. Žádat nemusí, samotný věk ale nestačí Do bratislavského starého města se nejvíc lidí nahrne po setmění, proto se vyplatí dorazit už po obědě. Ilustrační foto. Zdroj: Simófi István / Pexels.
Volněji se dýchá na Primaciálním náměstí před Primaciálním palácem. Advent tu tradičně patří vánočnímu lesu, jehož stromky zdobí žáci bratislavských škol.
Lokše, pečienka a horká medovina
Stánky stojí na čtyřech náměstích historického centra, mezi kterými je to pěšky jen kousek. Kromě Hlavního a Hviezdoslavova u budovy Slovenského národního divadla jsou to Františkánské a Primaciální. Trhy začínají koncem listopadu, přes vánoční svátky na pár dní zavírají a některé stánky vydrží až do začátku ledna.
Z jídla stojí za ochutnání lokše, tenké placky z bramborového těsta, které se prodávají buď jen potřené tukem, nebo plněné, třeba kachními játry. Masožravce potěší cigánska pečienka, tedy pečené vepřové maso podávané v žemli. K zahřátí poslouží horká medovina nebo některý z ovocných punčů.
Přečtěte si také: Češi tyhle značky na stromech míjí při každé procházce. Jedna chrání strom i po smrti
Zdroje: https://www.heidelberg24.de/verbraucher/mache-nicht-mehr-mit-mann-flieht-vor-weihnachtsmarkt-preisen-in-wien-hier-findet-er-guenstige-alternative-zr-94087088.html, https://sita.sk/chystate-sa-na-bratislavske-vianocne-trhy-pozreli-sme-sa-kolko-stoji-loksa-ci-varene-vino/, https://sita.sk/velky-prehlad-oblubenych-vianocnych-trhov-kde-sa-najete-za-par-eur-a-kde-ponukaju-punc-za-11e/, https://www.postoffice.co.uk/travel-money/guides/christmas-markets, https://www.startitup.sk/?p=1148649, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/586235-svarak-za-190-korun-jak-vychazi-adventni-trhy-u-nas-i-v-zahranici, https://loudavymkrokem.cz/sk/vianocne-trhy-bratislava/
Ohodnoťte tento příspěvek