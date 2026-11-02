Stačí při rekonstrukci domu udělat tuto chybu a přijde drahý problém. Mnoho majitelů netuší, že potřebují povolení

Při rekonstrukci rodinného domu se majitelé často potýkají s nedostatkem místa pro uskladnění stavebního materiálu. Palety s cihlami, pytle cementu nebo střešní krytina proto někdy končí na chodníku před domem, případně na okraji přilehlé silnice. Mnozí přitom předpokládají, že pokud materiál nepřekáží automobilům a zůstane na místě jen několik dní, není nutné nic vyřizovat. Jenže veřejná komunikace neslouží jako skladovací prostor pro soukromé stavební práce. Její využívání upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který pro některé činnosti vyžaduje zvláštní povolení. To se může týkat i zdánlivě nevýznamného záboru před vlastním domem.
Podstatné je, zda jde skutečně o místní komunikaci nebo jinou plochu, na kterou příslušná pravidla dopadají. Samotná skutečnost, že se chodník nachází bezprostředně před domem, neopravňuje vlastníka nemovitosti k jeho libovolnému využívání. Stejně tak ale neplatí, že každý nezastavěný prostor vedle silnice automaticky představuje veřejnou komunikaci. Rozhodující je právní charakter konkrétního pozemku a způsob jeho využívání. Pokud má majitel pochybnosti, může si zařazení komunikace ověřit na příslušném úřadě. Předejde tak situaci, kdy stavební práce zahájí s nesprávným předpokladem, že žádné povolení nepotřebuje.
Pokuta může dosáhnout až 500 tisíc korun
Zákon považuje za zvláštní užívání komunikace mimo jiné umísťování a skládání věcí nebo materiálů, které neslouží k její údržbě či opravě a nejsou neprodleně odstraněny. Typickým příkladem je skládka stavebních hmot, zařízení staveniště nebo kontejner přistavený kvůli rekonstrukci domu. Podobně může povolení vyžadovat také lešení zasahující do prostoru chodníku. Za neoprávněné zvláštní užívání komunikace nebo nedodržení podmínek vydaného povolení se fyzická osoba dopouští přestupku podle § 42a odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích. Podle odstavce 8 téhož ustanovení může pokuta dosáhnout až 500 000 korun. Jde však o nejvyšší zákonnou hranici, nikoli o automatickou sankci za každou paletu cihel ponechanou na chodníku.
Při posuzování přestupku záleží na konkrétních okolnostech, zejména rozsahu a závažnosti porušení povinností. Zásadní rozdíl je také mezi běžným vyložením materiálu a jeho dlouhodobějším skladováním. Pokud například dopravce složí objednané zboží a materiál je neprodleně odstraněn, nemusí jít o zvláštní užívání vyžadující povolení. Jiná situace nastává, jestliže na chodníku zůstane několik dnů hromada písku, palety nebo stavební kontejner. Ani ponechání úzkého průchodu pro chodce samo o sobě nezaručuje, že je zábor v souladu se zákonem. Případné povolení totiž řeší nejen dobu umístění materiálu, ale také podmínky jeho bezpečného provozního uspořádání.
Povolení může stát pouhých 100 korun
Vyřízení potřebného povolení přitom nemusí být finančně náročné. U běžných druhů zvláštního užívání komunikace činí správní poplatek při povolení na dobu nejvýše deseti dnů 100 korun. Pokud zábor potrvá déle než deset dnů, avšak nejvýše šest měsíců, poplatek dosahuje 500 korun. Při delší době činí 1 000 korun. Tyto částky představují správní poplatek za vydání povolení, nikoli pokutu ani nutně celkové náklady spojené se záborem. Vedle nich může vzniknout také povinnost uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství, pokud jej obec pro daný případ stanovila.
Žádost je potřeba podat příslušnému silničnímu správnímu úřadu, u místních komunikací zpravidla obecnímu úřadu. V žádosti se vymezí dotčené místo, účel záboru a požadovaná doba jeho trvání. Podle okolností mohou být nutné také další podklady, souhlas vlastníka komunikace nebo řešení dopravního značení. Pokud zábor ovlivní bezpečnost či plynulost provozu, vstupují do povolovacího postupu i další požadavky. Jednoduché případy může úřad vyřídit bezodkladně, v ostatních případech se zpravidla uplatní třicetidenní lhůta pro rozhodnutí. Majitelé domů by proto měli potřebná povolení řešit předem, nikoli až ve chvíli, kdy stavební materiál dorazí na místo.
Použité zdroje: e-sbirka.gov.cz, md.gov.cz