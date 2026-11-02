Ozve se ten, s kým jste dávno skončili. Tato znamení v listopadu čeká 1 osudové rozhodnutí

Telefon zabliká a na displeji svítí jméno, které jste si odvykli vídat. Krátké „Jak se máš?“ po letech ticha dokáže rozhodit víc než dlouhý dopis. Astrologové tvrdí, že podobných zpráv bude v první polovině listopadu přibývat a že některá znamení z nich nevyváznou bez jasné odpovědi.
Proč se staré lásky ozývají zrovna teď
Za vším má stát neobvyklá souhra na obloze. Venuše, kterou astrologie spojuje s láskou a vztahy, se 3. října zdánlivě obrátila nazpět. Retrográdní pohyb začala ve Štíru a od 25. října couvá znamením Vah. Od 24. října je ve Štíru retrográdní i Merkur, planeta komunikace a zpráv. K přímému pohybu se obě planety vrátí téměř současně v polovině listopadu.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Planeta Co v astrologii představuje Retrográdní od Znamení Návrat k přímému pohybu Venuše láska a vztahy 3. října Štír, od 25. října Váhy polovina listopadu Merkur komunikace a zprávy 24. října Štír polovina listopadu Přečtěte si také: Máte ve skříni tento kousek z léta? Na podzim vystřídá šálu a frčí v ulicích Paříže
Venuše se takhle otáčí zhruba jednou za 18 měsíců, ve Štíru a Vahách to ale naposledy udělala v roce 2018. Astrologové podobná období tradičně spojují s návraty lidí z minulosti a se starými city, které se znovu hlásí o slovo. Zároveň varují, že ne každá nostalgická zpráva je znamením osudu.
Venuše, kterou astrologie spojuje s láskou, se k přímému pohybu vrátí v polovině listopadu. Ilustrační foto. Zdroj: Dennis Ariel / Pexels. Štíři mají nebe přímo nad hlavou
Pro Štíry bude dvojitá retrográda nejosobnější, protože začala přímo v jejich znamení. Horoskop magazínu Žena Aktuálně jim slibuje měsíc, kdy už nepůjde všechno řídit a kdy se ukáže, že jejich tušení nebylo plané. Ozvat se jim může i člověk, se kterým se kdysi rozešli, a bude se chtít za minulost omluvit.
Štír se tak bude muset rozhodnout, jestli omluvě uvěří. Protože Merkur, planeta rozhovorů, couvá jeho znamením až do poloviny listopadu, vyplatí se brát první rozhovor jen jako začátek a s definitivním verdiktem pár dní počkat. Astrologové Štíry navíc varují před pokušením oprášit vztah, který jim už jednou ublížil.
Přečtěte si také: Nejhorší chleba ze supermarketu. Češi ho jedí denně a neví, z čeho se peče Blížence čekají dva týdny nečekaných zpráv
Blíženci budou mít v listopadu kolem sebe víc lidí z minulosti než obvykle. Někdo se vrátí jako starý přítel, jiný jako bývalá láska. A ta se s trochou smůly ozve zrovna uprostřed rozjeté nové známosti nebo rozběhnutého projektu.
Nejvíc rozruchu slibují první dva listopadové týdny. Blíženci tak budou na vážkách, čemu věnovat čas a energii: tomu, co už jednou skončilo, nebo tomu, co teprve začíná. Pomoct jim může jednoduchá otázka, co se od rozchodu doopravdy změnilo.
Střelce dohánějí staré rány
Vzpomínky na dávný vztah se Střelcům vracejí už od října. Když se k nim přidá ještě zpráva od bývalého partnera, může se ukázat, že některé staré rány se zatím jen tvářily zahojeně. Astrologové jim proto radí využít listopad k tomu, aby se s minulostí vyrovnali jednou provždy.
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Na samém konci listopadu je navíc podle horoskopu Ženy Aktuálně čeká pracovní rozhodnutí, jehož výsledek je bude provázet i na začátku roku 2027. Tentokrát se budou muset k jedné z možností opravdu přihlásit.
Venuše se zastaví právě ve Vahách
Venuše je vládkyní Vah a retrográdní pohyb dokončí právě v jejich znamení. Pro věčně rozvažující Váhy to není příjemná zpráva. Na dilema, ke kterému už vyslechly rady přátel i rodiny, si v listopadu budou muset odpovědět samy.
Zprávě od bývalého partnera Váhy tentokrát nepodlehnou. Dřív než obvykle vycítí, kolik je v ní upřímnosti a kolik jen stesku po starých časech. Nejlépe jim bude, když si dovolí myslet nejdřív na sebe.
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Ať patříte do kteréhokoli z těchto znamení, astrologové se shodují na jedné radě. Velká vztahová rozhodnutí je lepší neuspěchat a nechat je na dobu, kdy se Venuše i Merkur znovu rozběhnou dopředu. Retrográdní období podle nich slouží spíš k přemýšlení o starých vzorcích než k bouřlivým návratům.
Užitečné je dát si s odpovědí aspoň pár dní a mezitím si zkusit popsat, jak vypadal váš obyčejný týden v posledních měsících vztahu. Pokud i potom cítíte, že si vztah zaslouží druhou šanci, druhá polovina listopadu jí má podle astrologů přát víc.
Zdroje: https://astrostyle.com/venus-retrograde-2026-love-horoscopes/, https://synthesisastrology.com/blog/venus-retrograde-2026-scorpio, https://my-zodiac-ai.com/cs/mercury-retrograde-2026, https://cafeastrology.com/events/venus-turns-direct-in-libra/, https://zena.aktualne.cz/horoskopy/velky-listopadovy-horoskop-prichazi-zlom-ktery-nekterym-znamenim-prevrati-zaver-roku