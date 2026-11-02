Proletěl předním sklem mercedesu a paradoxně ho to zachránilo. Karel Černoch si smrt mladého kolegy vyčítal do konce života

Proletěl předním sklem mercedesu a paradoxně ho to zachránilo. Karel Černoch si smrt mladého kolegy vyčítal do konce životaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Proletěl předním sklem mercedesu a paradoxně ho to zachránilo. Karel Černoch si smrt mladého kolegy vyčítal do konce životaZdroj: Se svolením České televize
Článek byl publikován 02.11.2026 09:01
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