Tento týden v seriálu Ulice: Temné stíny minulosti, hledání pomoci a řešit se bude i prozrazené tajemství

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Tento týden v seriálu Ulice zažijí televizní hrdinové pořádné turbulence. Nevěra nutí hlavní aktéry k dramatickým rozhodnutím, stíny temné minulosti zasahují do rodinných vztahů a jedno nešťastné prořekutí promění běžné přátelské vazby k nepoznání. Na obzoru je také velmi drsná zákulisní politická hra. Pondělí
Školník Kaštan (Antonín Procházka) opět neuhlídal vlastní pusu a jeho slovní neopatrnost si vybere krutou daň. S nejlepšími úmysly vyzradil Michalovi Klímovi (Karel Klement) nepříjemné tajemství Františky (Simona Jarolímová) a spustil tím lavinu nedorozumění. Magda Procházková (Veronika Macková) s Otíkem (Filip Rajmont) okamžitě zasahují a pokoušejí se odhalit jádro celého konfliktu dříve, než napáchá ještě větší škody. Otevřenou otázkou přesto zůstává, zda dotčená Františka najde alespoň minimum vůle si zúčastněné strany vyslechnout a jejich pohnutky pochopit.
Úterý
Natálie Hrušková (Josefína Krycnerová) pomalu opouští dětské střevíce a stává se z ní naprosto nezávislá mladá dáma s vlastním přesvědčením. Babička Jiřina (Eva Leinweberová) se s touto rychlou proměnou vyrovnává s obrovskou hrůzou a neklidem v duši. Myšlenky ji neustále táhnou do minulosti k době, kdy se Kamila (Natálie Řehořová) ocitla ve velmi těžké životní zkoušce právě v tomto věku, a nakonec skončila sama s malým dítětem. Jiřina trne strachem před vidinou dalšího rodinného prokletí.
Středa
Patrik (Jiří Hána) hraje o všechno a zoufale se snaží zachránit vztah, který pošramotila jeho nevěra a těhotná milenka Gita. Odmítá si připustit definitivní konec a neustále se modlí za milosrdné odpuštění. Úmorné a vyhrocené hádky však Veroniku (Hana Holišová) přivádějí na pokraj sil a oklamaná žena se nakonec svěřuje s celou situací své důvěrnici Blance (Linda Rybová), které před pár dny ještě nemohla přijít kvůli zradě na jméno. Ztrápený Patrik nachází chybějící bezpečný přístav pro upřímný hovor zcela nečekaně v Luďkovi (Vasil Fridrich) a doufá v záchrannou radu.
Čtvrtek
Soňa Čechová (Lucie Vondráčková) čelí ostrému mocenskému soupeři a na Mastného (Pavel Novotný) si musí dávat obrovský pozor. Zkusí proto velmi riskantní krok a potají se pustí do neoficiálního získávání hlasů členů hnutí Za lepší Křečovice. Jenže politický veterán Mastný její kličky brzy odhalí. Soně následně spadne hřebínek a nezbývá jí než poníženě zažádat o další spojenectví Jirku (Ondřej Havel). Nad jejich spoluprací ovšem visí velký otazník ohledně staré důvěry.
Pátek
Románek Matouše (Radúz Mácha) se Žofkou (Kateřina Ujfaluši) sice působí idylicky, ale idyla má své hluboké trhliny. Matouš nepřestává bojovat s pochybnostmi o udržitelnosti jejich vztahu tváří v tvář velkému věkovému rozdílu. Situaci vůbec nepomáhá ani skutečnost, že Žofka nadále sdílí byt se svým expartnerem Michalem (Karel Klement). Dvojice tak bude muset urovnat vlastní myšlenky a rozhodnout, jakou šanci má spojení dvou lidí ve zcela odlišných etapách života.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).