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Děsivé plazmové peklo propálilo zaskočené vojáky. Supertajná nacistická bomba roztavila silný pancíř

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Belgická pevnost Eben Emael byla považována za nedobytnou. Zjistěte, jak ji pouhých osmdesát německých výsadkářů na tichých kluzácích vyřadilo za dvacet minut.
Masivní betonový srub a vstupní portál belgické pevnosti Eben Emael z roku 2024.

Masivní betonový srub a vstupní portál belgické pevnosti Eben Emael z roku 2024.

Zdroj: Paul Hermans / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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