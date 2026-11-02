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Lehečka vyhrál první set 6:2, ale titul z Basileje ale bere nakonec Vacherot

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Jiří Lehečka měl finále turnaje v Basileji pod kontrolou, jenže po prvním setu začal Valentin Vacherot hrát mnohem jistěji. Český tenista prohrál 6:2, 3:6, 3:6 a přišel o možnost získat dosud nejcennější turnajovou trofej kariéry.
Lehečka vyhrál první set 6:2, ale titul z Basileje ale bere nakonec Vacherot

Lehečka vyhrál první set 6:2, ale titul z Basileje ale bere nakonec Vacherot

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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