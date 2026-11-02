Topíte v ložnici jako v obýváku? Každý stupeň navíc zvedne účet za teplo až o 8 %

Termostatické hlavice v bytě často stojí všude na stejném čísle. Působí to rozumně, protože doma má být příjemně v každém pokoji. U ložnice ale taková rovnost vychází draho a k dobrému spánku nepomáhá. Náprava zabere pár vteřin u radiátoru a obejdete se při ní bez nářadí i řemeslníka.
Radiátory umí ložnici vytopit jako obývák
Má to prostý technický důvod. Norma pro výpočet vytápění počítá ve všech obytných místnostech s 20 °C, ať jde o obývací pokoj, jídelnu, dětský pokoj, nebo ložnici. Topná soustava je proto navržená tak, aby ložnici vyhřála stejně jako místo, kde rodina tráví večery.
Normová hodnota slouží projektantům k tomu, aby radiátory stačily i v mrazu. Pro běžný provoz si teplotu v každé místnosti nastavujete sami a u ložnice se vyplatí jít níž. Doporučují to i rady dodavatelů energií pro domácnosti.
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Mezi odborníky se ujalo snadno zapamatovatelné pravidlo 21–18–16. Obývací pokoj si zaslouží kolem 21 °C, ložnici stačí 18 °C a místnostem, kam jen občas zajdete, zhruba 16 °C. Kdo tedy nechává ložnici na stejných 21 °C jako obývák, vytápí ji o tři stupně víc, než je potřeba.
Každý z těch stupňů se počítá. Tipy českých energetiků i leták Kanceláře veřejného ochránce práv uvádějí, že teplota vyšší o jediný stupeň zvedne spotřebu tepla zhruba o 6 %. Jiné odhady pracují se širším rozpětím. Polská teplárenská oborová organizace, kterou citovala TV Nova, počítá s 5 až 8 % na stupeň a podobné rozmezí se objevuje i v českých radách k vytápění.
Kolik konkrétně ušetříte, záleží na zateplení domu, způsobu vytápění i na tom, kolik času v místnosti trávíte. Ubrané stupně se ale na vyúčtování projeví.
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Dodržet pravidlo v praxi zvládne každý, kdo má na radiátorech termostatické hlavice. Ty udržují teplotu zvlášť v každé místnosti, takže ložnici můžete ztlumit a obývák nechat tak, jak je. Elektronické hlavice navíc zvládnou měnit teplotu podle časového programu, takže třeba pracovnu vytopí jen na dobu, kdy v ní opravdu sedíte.
Aby to fungovalo, musí zůstávat zavřené dveře mezi teplejšími a chladnějšími pokoji. Při otevřených dveřích proudí teplý vzduch z obýváku do ložnice, rozdíl teplot se smaže a radiátory v obýváku topí za dva pokoje.
Když z bytu odcházíte jen na pár hodin, radiátory nechte běžet na nižším stupni. Úplně vychladlé stěny se po návratu dlouho prohřívají a v chladném bytě se na nich snáz drží vlhkost.
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Koupelna je opačný případ. Po koupeli nebo sprše tam nikdo nechce mrznout a teplejší vzduch pomáhá i proti vlhkosti, proto se pro ni doporučuje kolem 23 až 24 °C.
Šetřit se nevyplatí ani tam, kde by teplota spadla příliš nízko. Když teplota klesne pod zhruba 15 °C, roste riziko, že se na studených stěnách začne srážet vlhkost a z ní vznikne plíseň. Platí to i pro komoru nebo pokoj pro hosty, který zrovna nikdo nepoužívá.
Místnost Doporučená teplota Poznámka Obývací pokoj kolem 21 °C místnost, kde rodina tráví večery Ložnice 18 °C v chladnějším vzduchu se lépe usíná Místnosti, kam jen občas zajdete zhruba 16 °C pod zhruba 15 °C hrozí srážení vlhkosti na stěnách a plíseň Koupelna kolem 23 až 24 °C teplo po koupeli nebo sprše, teplejší vzduch pomáhá proti vlhkosti Proč se v chladnější ložnici lépe usíná Přečtěte si také: Voda v polských lázních obsahuje mimořádně hodně látek na klouby. Češi tam zaplatí o 37 % méně než doma
Chladnější ložnice se vyplatí i těm, kdo se v noci převalují a nemohou usnout. Organismus se na spánek chystá mimo jiné tím, že mírně zchladne, a svěží vzduch v pokoji mu v tom pomáhá. V přetopené místnosti se naopak usíná hůř a spánek bývá méně kvalitní.
V chladnější ložnici se lépe usíná a spánek bývá kvalitnější. Ilustrační foto. Zdroj: Ivan Oboleninov / Pexels.
Kdo je zvyklý na teplo, může teplotu v ložnici ubírat postupně a sledovat, jak se mu spí. Pokud vás trápí dlouhodobé potíže se spánkem, poraďte se se svým lékařem.
Zdroje: https://www.cez.cz/cs/podpora/energeticky-radce/optimalni-vytapeni, https://www.ochrance.cz/aktualne/usporna_opatreni_se_pri_vytapeni_dotknou_vsech_ale_plisen_v_byte_mit_zbytecne_nemusite/jak_spravne_topit_a_vetrat.pdf, https://cnn.iprima.cz/tipy-a-triky-jak-usetrit-jak-doma-spravne-nastavit-teplotu-abyste-neprotopili-majlant-457129, https://energozrouti.cz/clanek/pri-vytapeni-domu-dodrzujte-pravidlo-21-18-16, https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/28-vnitrni-vypoctove-teploty-dle-csn-en-12831-a-doporucene-relativni-vlhkosti-vzduchu-dle-csn-06-0210, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/659891-jednoduchy-navod-jak-usetrit-za-topeni-staci-pravidlo-21-18-16