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Rodiče mohou získat ošetřovné i během víkendu. Mnoho z nich ale netuší, jaké jsou přesné podmínky

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Ošetřovné se nevyplácí pouze za pracovní dny. Pokud jsou splněny podmínky nároku, zahrnuje také soboty, neděle a svátky, během kterých trvá potřebná péče. Rodič ale nemůže automaticky požadovat dávku jen za volný víkend, zatímco ve všech pracovních dnech normálně pracuje. Proplacení dnů pracovního klidu se váže i na to, zda mu vznikl nárok alespoň za jeden den, který měl být jeho pracovním dnem.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 08:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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