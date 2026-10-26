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Nízká hladina Dunaje pod hradem Děvín odkryla část monumentu. Objevilo se stoleté tajemství

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Extrémně nízký stav Dunaje u soutoku s Moravou odhalil pod hradem Děvín v Bratislavě kamenný fragment Miléniového pomníku. Monument zničil v roce 1921 výbuch. Nález oznámilo na sociální síti Muzeum města Bratislavy (MMB), které hrad spravuje.
Nízká hladina Dunaje pod hradem Děvín odkryla část monumentu. Objevilo se stoleté tajemství

Nízká hladina Dunaje pod hradem Děvín odkryla část monumentu. Objevilo se stoleté tajemství

Zdroj: Pexels
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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