Než začnete vyklízet vitrínu: Starý český křišťál může stát desítky tisíc korun

Skleničky po babičce jsou hezkou vzpomínkou, ale mohou být i pokladem. Některé soupravy českého křišťálu by dnes poplatily ojeté auto.
Možná jste z nich v dětství pili a možná je prarodiče stále mají. Stačí si vzpomenout, jak ve vitríně stojí broušené pohárky, vedle nich karafa a jen na slavnostní příležitosti se vytahuje
vzácná souprava, která pamatuje několik generací. Nicméně zatímco některé skleničky pro nás mají spíš sentimentální hodnotu, jiné mohou zaujmout sběratele. Zvláštní pozornost si zaslouží hlavně výrobky známých českých skláren Moser a Crystal Bohemia. Ne každá stará sklenice nám však přinese výnos. Záleží na původu, provedení i stavu. Značka na dně může prozradit víc, než čekáte
Jako první krok se vyplatí zkontrolovat spodek skleničky. Na dně se totiž může schovávat etiketa, rytá značka nebo označení výrobce. U Crystal Bohemia se používá například modro-zlatá oválná známka BOHEMIA CZECH REPUBLIC. U olovnatého křišťálu se lze setkat také s údajem
24 % PbO, který označuje obsah oxidu olovnatého ve skle. Ale nemyslete si hned, že když najdete nálepku, máte vyhráno. Označení BOHEMIA se objevuje u různých výrobků a neznamená automaticky, že jde o vzácnou historickou soupravu. Důležité je zjistit konkrétní kolekci, stáří a původ. Firmy Moser a Crystal Bohemia
Karlovarská sklárna Moser, dnes sběrateli velice oblíbená, má kořeny v roce 1857, kdy Ludwig Moser založil ryteckou dílnu a obchod. Postupně se z podniku stal výrobce luxusního a vyhledávaného skla, který si získal zákazníky dokonce i mezi evropskou aristokracií. Jeho výrobky se vyznačují
ručním zpracováním, výraznými barvami, broušením a propracovanými rytinami. Moser používá bezolovnatý křišťál. U starších výrobků se můžeme setkat s různými podobami značky, například Moser Karlsbad. Současné výrobky nesou logo Moser nebo Studio Moser. Pokud máte doma „podezřelý“ kus, vyplatí se porovnat jeho provedení s katalogy výrobce nebo požádat sklárnu o identifikaci.
Na první pohled obyčejné mince mohou mít hodnotu i 100 tisíc: Místo stáří rozhodují spíše malá označení
Dalším známým jménem je Crystal Bohemia. Její tradice sahá do roku 1876, kdy vznikly sklárny v Poděbradech. Současná společnost Crystal Bohemia byla založena v roce 2008 a později
rozšířila výrobu také do Světlé nad Sázavou. Pod značkou se prodává nápojové, stolní i dekorativní sklo. Firma vyrábí olovnatý i bezolovnatý křišťál, takže ani tady nejde složení určit jen podle vzhledu. U starších souprav je důležité hledat původní označení a porovnat výrobek s dobovými katalogy. Fotografie: T. Bjornstad / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0 Některé soupravy se prodaly za více než 170 tisíc
Že starší české sklo může dosahovat zajímavých částek, ukazují aukce vídeňské síně Dorotheum. V květnu 2022 se tam vydražila 52dílná souprava Moser Diplomat ze 70. let za 7 040 eur, tedy přibližně 170 až 175 tisíc korun.
V listopadu 2021 dosáhla 107dílná souprava Moser Hamilton z 80. let ceny 5 760 eur, což odpovídá zhruba 145 tisícům korun. Menší třináctidílný soubor Moser Splendid se zlatým zdobením se v prosinci 2020 prodal za 1 280 eur, přibližně 32 tisíc korun. S takovými cenami ale nelze počítat vždy a u všeho. Samozřejmě jsou to ty ojedinělejší příklady. Na SvětěKreativity.cz jsme ale psali i o dalších věcech, co dnes mají hodnotu, třeba o vzácných vázách.
Cenu ovlivňuje nejen značka, ale také počet kusů, stáří, dekorace a případná vzácnost konkrétní kolekce. Velkým problémem jsou odštípnuté okraje, praskliny, škrábance nebo poškozené zlacení. Kompletní souprava bývá pro sběratele zpravidla zajímavější než několik samostatných skleniček. Hlavně
ať vás ani nenapadne dávat staré sklo do myčky. Vysoká teplota a agresivní prostředky mohou poškodit citlivé dekorace i povrch. Před prodejem si vyfoťte celý soubor, značky na dně a detaily zdobení. Etikety ani původní označení neodstraňujte. Jestli si myslíte, že vlastníte hodnotnější kus, požádejte o posouzení odborníka nebo aukční síň.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Moser, Crystal Bohemia,
e-Sbírka, Dorotheum, Dorotheum, Dorotheum
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Poklad v domácí vitríně: Staré české sklo má dnes cenu ojetého auta. Záleží hlavně na výrobci pochází z webu Světkreativity.