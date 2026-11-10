Meteorologové varují před zrádným počasím. Do Česka dorazí mrznoucí déšť

Čeká nás proměnlivý listopadový mix. Mrznoucí déšť může vytvořit náledí, na horách se objeví sníh, ale teploty budou ucházející.
Česko čeká několik dnů typicky listopadového počasí, ale některé projevy mohou být nepříjemnější, než napovídá samotná teplota. Na většinu území dorazí déšť a přeháňky, rána mohou doprovázet mlhy a na horách se objeví sníh. Největší pozornost si zaslouží mrznoucí déšť, který může vytvořit nebezpečnou ledovku. Zrádné přitom je, že k tomu může dojít i ve chvíli, kdy teploměr ukazuje teplotu kolem nuly nebo mírně nad ní. Počasí se navíc bude během dnů postupně oteplovat.
V úterý začne přibývat deště a na horách se objeví sníh
Úterní ráno bylo na většině území zatažené, místy se objevily mlhy a na horách i sněhové přeháňky. Během dne však začne od západu srážek ubývat a zejména v Čechách se může obloha postupně protrhávat. Teploty vystoupí na 4 až 9 stupňů, na horách bude kolem 1 stupně. Hory tak ukážou, jak rozdílné může být počasí v různých nadmořských výškách. V nížině může člověk vyrazit ven v dešti při několika stupních nad nulou, o několik stovek metrů výše už může narazit na sníh nebo mokrou vozovku.
Ve středu bude déšť nebo přeháňky ovlivňovat většinu republiky a ráno se v jihozápadní části Česka mohou objevit mrznoucí srážky. Je dobré si vysvětlit rozdíl mezi obyčejným deštěm a situací, která může vytvořit náledí. Kapky mohou zůstat kapalné i při teplotě pod bodem mrazu a po dopadu na studený povrch okamžitě zmrznout. Vzniká tak velmi tenká vrstva ledu, která může být na silnici špatně viditelná. Nebezpečí proto nemusí odpovídat číslu na teploměru. „Nejvyšší denní teploty se udrží mezi 3 až 8 stupni Celsia,“ uvedla meteoroložka Jana Hujslová. Na jihu Čech přitom může být až 10 stupňů, na horách kolem 1 stupně a na Šumavě dokonce až 7 stupňů. Ranní podmínky ale mohou být výrazně jiné než odpolední.
Česko čeká další výrazný zlom počasí: Přijdou extrémní teploty, které jsme už dlouho nezažili
Čtvrtek přinese další déšť nebo přeháňky a převážně zataženou oblohu. Později večer se na severozápadě ve výškách nad 1000 metrů mohou objevit sněhové srážky. Teploty už ale porostou a maxima dosáhnou 6 až 11 stupňů, na jihu až 12 stupňů. Zajímavé na celé situaci je právě střídání několika různých podob počasí během krátké doby. V nížinách může pršet, ve vyšších polohách sněžit a ráno se k tomu přidají mlhy nebo lokální namrzání. Proto nemusí být nejlepší řídit se jen předpovědí pro celé Česko. Při cestě přes více regionů se mohou podmínky měnit doslova po několika desítkách kilometrů.
Jaké bylo počasí touto dobou loni?
Začátek listopadu 2025 byl ve srovnání s letošním očekávaným počasím poměrně mírný. Podle archivních údajů se denní maxima v prvních deseti listopadových dnech často pohybovala přibližně mezi 11 a 17 stupni, postupně pak klesala. Také měsíční hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu potvrzuje, že první polovina listopadu byla teplotně kolem normálu nebo mírně nad ním. Výraznější ochlazení přišlo až v jeho druhé části. Loni tedy listopad zpočátku připomínal spíše doznívající podzim než příchod zimy.
Ani listopad 2024 nebyl úplně stejný. Podle ČHMÚ dosáhla průměrná měsíční teplota 2,8 stupně, což bylo o 0,7 stupně méně než dlouhodobý normál. První polovina měsíce byla chladnější, zatímco ve druhé se střídala teplejší a studenější období. Sníh se udržel především ve vyšších horských polohách. Z posledních let je tak patrné, že listopad může nabídnout poměrně výrazné teplotní výkyvy. Letošní předpověď s deštěm, možnou ledovkou a následným oteplením proto není ničím nevídaným, i když právě kombinace mokrých silnic, ranního namrzání a mlh může řidičům i chodcům výrazně zkomplikovat život. Na SvětěKreativity.cz jsme psali jak bude nejspíše vypadat letošní zima.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu ČHMÚ, ČHMÚ, Facebook Meteo Včasné varování
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